شكرا لقرائتكم خبر عن القولون أبرزها.. حالات مرضية ممنوعة من أكل الجوافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الجوافة تعد من الفواكه ذات الرائحة النفاذة وأيضا الطعم المميز، وبالرغم من غناها بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومنها فيتامين سي، فإن تناولك لها يعرضك للكثير من المشكلات الصحية إذا كنت مصابا ببعض الأمراض كانتفاخ البطن والقولون.

وأوضح الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في طب المنصورة، أبرز وأهم الحالات التى ينبغى معها تجنب تناولها، كالتالى:

- انتفاخ البطن:

فهى قد تتسبب في زيادة انتفاخ البطن، إذا ارتفعت مستوياته بالجسم.

- متلازمة القولون العصبي:

يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي من سوء امتصاص الفركتوز، لذلك يجب عليهم الابتعاد عن الجوافة أو تناول ثمرة واحدة فقط منها، لأنها قد تعرضهم للإمساك وتقلصات المعدة والغازات.

-مرضى السكر:

عليهم التقليل من تناولها حتى لا يتعرضوا لارتفاع نسبته في الدم، ولذا يمكنك تناول ثمرة منها كل يومين.