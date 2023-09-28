شكرا لقرائتكم خبر عن السرطانات النسائية.. الأنواع والمخاطر وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطانات النساء الأكثر شيوعًا تشمل سرطان عنق الرحم، وسرطان المبيض، وسرطان الرحم، وهناك عوامل خطر مختلفة لكل من هذه السرطانات وفقا لما نشره موقع onlymyhealth





أعراض السرطان النسائي

وجع بطن

إفرازات مهبلية غير طبيعية

نزيف مهبلي رحمي غير طبيعي

أنواع السرطان النسائي

سرطان عنق الرحم (يبدأ في عنق الرحم)

من حالات سرطان عنق الرحم مرتبطة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري، والتي يمكن اكتشافها من خلال اختبارات عنق الرحم أو اختبارات فيروس الورم الحليمي البشري. معظم النساء المصابات بفيروس الورم الحليمي البشري لا يصبن بسرطان عنق الرحم، ومع ذلك، فإن الفحص المنتظم ضروري.

سرطان الرحم

في حين أن أي امرأة يمكن أن تصاب بسرطان الرحم، إلا أنه أكثر شيوعًا عند النساء بعد انقطاع الطمث

سرطان المبيض

سرطان المبيض يسبب وفيات أكثر من أي سرطان نسائي آخر. ورغم أن الاكتشاف المبكر يؤدي إلى معدلات بقاء كبيرة على قيد الحياة، إلا أن 20% فقط من هذه السرطانات يتم تشخيصها مبكرًا.

سرطان المهبل

مثل سرطان عنق الرحم، ترتبط سرطانات المهبل والفرج أيضًا بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري. يرتبط ما يقرب من 90% من حالات سرطان المهبل والمسرطنات وأكثر من 50% من سرطانات الفرج بوجود أنواع فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة.

نصائح لحمايتك من السرطان النسائي

يمكن علاج السرطانات النسائية إذا تم تشخيصها مبكرًا وعلاجها دون تأخير. وتجنب عوامل الخطر واتباع التدابير الوقائية يمكن أن يمنع وحده ما يقرب من 30 إلى 50% من هذه السرطانات". اتبعى هذه النصائح التي أوصى بها الخبراء لحماية نفسك :

1 - يجب عليك ممارسة الرياضة بانتظام وتهدف إلى الحفاظ على وزن صحي. سيساعد ذلك في الحفاظ على صحتك العامة ويمنع خطر الإصابة بالأمراض والالتهابات المختلفة.

2 - اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات. أيضا، تجنبى التبغ والكحول.

3 - الامتناع عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية والأشعة المؤينة الضارة.

4 - تعرفى على التغيرات الجسدية الخاصة بك. وإذا لاحظت أي تغييرات أو ألم أو ألم أو نزيف غير طبيعي أو إفرازات غير طبيعية أو أي من الأعراض يجب عليك تحديد موعد مع طبيب الأورام النسائية في أقرب وقت ممكن.

5 - تعرفي على جميع عوامل خطر الإصابة بالسرطانات النسائية، بما في ذلك تاريخ عائلتك للإصابة بسرطان المبيض أو عنق الرحم أو الرحم او بطانة الرحم أو سرطان الثدي.

6 - اخضعى لفحوصات منتظمة باتباع ما يوصي به طبيبك.