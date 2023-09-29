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8 أعراض مفاجئة تشير إلى قرب إصابتك بالنوبة القلبية

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عدن - ياسمين التهامي - كشف أحد المصادر الطبية عن بعض الأعراض المفاجئة للنوبة القلبية، والتي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل لإنقاذ حياة الإنسان.

وقال المصدر في تصريحات لصحيفة ديلي ميل البريطانية إنه توجد إعراض بخلاف للنوبة القلبية، بخلاف الألم المفاجئ الذي يحدث في الصدر، ويتبعه فقدان للوعي.

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وجاء ت الأعراض كما يلي ..

الشعور بالدوار أو الدوخة، وإحساس بالضغط أو الثقل أو الضيق في الصدر، وضيق في التنفس وألم في الصدر، والتعرق والسعال أو الصفير.

وضمت الأعراض المفاجئة للنوبة القلبية أيضًا، الشعور بالقلق، الذي يشبه نوبة الهلع، الشعور بالمرض أو التعب، وجود ألم في أجزاء من الجسم، مثل الفك والرقبة والظهر والجزء العلوي من البطن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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