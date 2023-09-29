شكرا لقرائتكم خبر عن انتهى زمن ابر الانسولين والوجع بعد اكتشاف هذه العشبة المعجزة تخفض مستوي السكر في الدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجنسنج، النبات العشبي الشهير بفوائده الصحية الكبيرة، يمكن العثور على منتجاته في شكل أكياس يسهل استخدامها كنوع من أنواع الشاي أُجريت دراسة حديثة في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، وأظهرت نتائجها أن الجنسنج يتمتع بخصائص مضادة لمرض السكري تم نشر هذه الدراسة في مجلة الأغذية الطبية وأكدت أن استهلاك الجنسنج يساهم في تخفيض مستويات السكر في الدم في غضون 30 دقيقة فقط بعد تناوله وأشار الباحثون إلى أن مستخلص الجنسنج فعّال وآمن، ويمكن أن يكون علاجًا إضافيًا في إدارة مرض السكري النوع الثاني بشكل عام كما أنه نادراً ما يسبب تأثيرات سلبية على الأنسولين الصائم أو مقاومة الأنسولين وتُظهر تحليلات أُجريت في عام 2016 تحسناً في مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة بعد استخدام الجنسنج.

فوائد عشبة الجنسنج لمرضي السكري أشار علماء كنديون إلى أن الجنسنج يمكن أن يكون علاجًا للسكري، إذ اكتشفوا أن تناول هذا النبات قبل الوجبات يمكن أن يخفف من مستوى السكر في الدم، سواء كان المرء مصابًا بالسكري أو غير ذلك الدكتور فلاديمير فوكسان من كلية الطب بجامعة تورنتو، الذي قاد البحث، أوضح أن هذا الاكتشاف يمكن أن يكون إجراءً وقائيًا أو علاجيًا وأشار الباحثون إلى أن التحكم في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام يعتبر أمرًا هامًا جدًا لمعالجة مرض السكري وأظهرت دراسة أُجريت على مجموعتين من المشاركين أن تناول كبسولات تحتوي على نبتة الجنسنج الأمريكي قبل الوجبات يمكن أن يؤدي إلى تحسن في مستويات السكر في الدم تم إجراء الدراسة على مجموعة من مرضى السكري ومجموعة من الأشخاص الأصحاء تناول المشاركون كبسولات الجنسنج قبل الوجبة بمدة 40 دقيقة أو مع الوجبة وأظهرت النتائج انخفاضًا بنسبة 20% في مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري، وتحسنًا في مستويات السكر لدى الأشخاص الأصحاء.

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الجنسنج، النبات العشبي الشهير بفوائده الصحية الكبيرة، يمكن العثور على منتجاته في شكل أكياس يسهل استخدامها كنوع من أنواع الشاي أُجريت دراسة حديثة في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، وأظهرت نتائجها أن الجنسنج يتمتع بخصائص مضادة لمرض السكري تم نشر هذه الدراسة في مجلة الأغذية الطبية وأكدت أن استهلاك الجنسنج يساهم في تخفيض مستويات السكر في الدم في غضون 30 دقيقة فقط بعد تناوله وأشار الباحثون إلى أن مستخلص الجنسنج فعّال وآمن، ويمكن أن يكون علاجًا إضافيًا في إدارة مرض السكري النوع الثاني بشكل عام كما أنه نادراً ما يسبب تأثيرات سلبية على الأنسولين الصائم أو مقاومة الأنسولين وتُظهر تحليلات أُجريت في عام 2016 تحسناً في مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة بعد استخدام الجنسنج.

فوائد عشبة الجنسنج لمرضي السكري أشار علماء كنديون إلى أن الجنسنج يمكن أن يكون علاجًا للسكري، إذ اكتشفوا أن تناول هذا النبات قبل الوجبات يمكن أن يخفف من مستوى السكر في الدم، سواء كان المرء مصابًا بالسكري أو غير ذلك الدكتور فلاديمير فوكسان من كلية الطب بجامعة تورنتو، الذي قاد البحث، أوضح أن هذا الاكتشاف يمكن أن يكون إجراءً وقائيًا أو علاجيًا وأشار الباحثون إلى أن التحكم في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام يعتبر أمرًا هامًا جدًا لمعالجة مرض السكري وأظهرت دراسة أُجريت على مجموعتين من المشاركين أن تناول كبسولات تحتوي على نبتة الجنسنج الأمريكي قبل الوجبات يمكن أن يؤدي إلى تحسن في مستويات السكر في الدم تم إجراء الدراسة على مجموعة من مرضى السكري ومجموعة من الأشخاص الأصحاء تناول المشاركون كبسولات الجنسنج قبل الوجبة بمدة 40 دقيقة أو مع الوجبة وأظهرت النتائج انخفاضًا بنسبة 20% في مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري، وتحسنًا في مستويات السكر لدى الأشخاص الأصحاء.