شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: متغير أوميكرون BA.5 أكثر شراسة ويتكاثر بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجريت على الفئران أن سلالة أوميكرون BA.5 لفيروس كورونا أكثر خطورة من أسلافها، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

واستخدمت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Science Advances، فئرانًا معدلة وراثيًا لمقارنة المتغيرات الفرعية لأوميكرون، ووجدت أن سلالة BA.5 تتكاثر بشكل أسرع بكثير وتسبب في المزيد من الأمراض أثناء العدوى.

اوميكرون

وتوفر الدراسة نموذجًا حيوانيًا صغيرًا لفهم القدرة المرضية لمتغيرات أوميكرون الفرعية واختبار فعالية اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات.

يتناول البحث تحديًا يتمثل في دراسة وفهم المتغيرات سريعة التطور المثيرة للقلق بسبب عدم وجود نماذج حيوانية لإجراء الاختبارات التى يمكن أن تساعد في تفسير سبب تصرف كل من المتغيرات والمتغيرات الفرعية بشكل مختلف لدى البشر.

تعتبر الدراسة ذات صلة لأن أوميكرون هي السلالة المهيمنة حاليًا في جميع أنحاء العالم.

استخدم العلماء الفئران لمقارنة المتغيرات الفرعية لأوميكرون ووجدوا أن سلالة BA.5 كانت أكثر ضراوة على الأرجح بسبب قدرتها على التكاثر السريع مبكرًا أثناء العدوى،

وتعبر الفئران المعدلة وراثيا، والتى تسمى K18-hACE2، المستخدمة في البحث، عن مستقبل بشري سمح لـ SARS-COV-2 بدخول خلايا الفئران التي يتعذر الوصول إليها بأي طريقة أخرى.

وقال أوجست: "من خلال القيام بذلك، يولد الفيروس استجابة مناعية قوية حقا، مما يؤدي بعد ذلك إلى زيادة الأمراض والأعراض مقارنة بالمتغيرات الفرعية التي لا تتكاثر بالسرعة".

وقال الباحثون إنه قبل هذه الدراسة، لم تكن هناك نماذج حيوانية صغيرة لدراسة متغيرات أوميكرون الجديدة المثيرة للقلق، لأنه لم تمرض أي حيوانات بمتغيرات أخرى.

وأوضح الباحثون: "تسمح لنا دراستنا باستخدام فئران K18-hACE2 الأقدم نسبيًا كنموذج مرضي لفهم كيف يصبح الفيروس مسببًا للأمراض، ولاختبار ما إذا كانت اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات تعمل مع متغيرات أوميكرون الفرعية الجديدة وكيفية عملها".

كما تكررت المتغيرات الفرعية المبكرة لـOmicron BA.1 وBA.2 وانتشرت في الفئران K-18، لكنها تسببت في الحد الأدنى من المرض والوفاة.و

من ناحية أخرى، أظهرت الفئران المصابة بـ BA.5 فقدانًا كبيرًا في الوزن، وارتفاعًا في أمراض الرئتين، ومستويات عالية من الخلايا الالتهابية والسيتوكينات، التي تشير إلى البروتينات المرتبطة بالالتهاب.

فى حين نجت بعض الفئران البالغة من العمر 3 أشهر، ماتت جميع الفئران المصابة بـ BA.5 البالغة من العمر 5 إلى 8 أشهر.

وقال الباحثون إن النموذج الحيواني يتيح للباحثين البدء في تفكيك مكونات الجهاز المناعي التي يمكن التركيز عليها أو حجبها لتقليل المرض أو القضاء عليه.

وقالوا إن بعض العلماء يعتقدون أن استهداف السيتوكينات بالأدوية يمكن أن يوفر علاجًا محتملاً يخفف من الاستجابة المناعية ويقلل الأعراض.

وجد الباحثون العديد من أوجه التشابه بين نموذج الفأر وكيفية تصرف هذه المتغيرات الفرعية لدى البشر، حيث يكون BA.5 أكثر شراسة في كليهما.

كان أحد الاختلافات الكبيرة هو أن معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض من BA.5 لم يموتوا، ولكن في الفئران K-18، كان المتغير الفرعي ممرضًا ومميتًا بشكل خاص.

ومن مميزات نموذج الفأر أن جميع الفئران متطابقة مع نفس الخلفية الجينية. عند دراسة البشر، يمكن أن تؤثر العديد من المتغيرات – مثل الحالات السابقة وعلم الوراثة وما إذا كان شخص ما قد تم تحصينه أو إصابته سابقًا – على النتيجة المرضية للمرض.

كما سمح نموذج الفأر للباحثين بفحص المرض في الرئتين مع مرور الوقت.

وقال الباحثون: "مع BA.5، نرى المزيد من الأمراض في وقت مبكر أثناء العدوى مقارنة بالفئران المصابة بسلالات أخرى أو فئران التحكم".

ووجد الفريق أيضًا أحمالًا فيروسية أعلى في السلالة التي تسببت في المزيد من العدوى. وكانت الفئران الأكبر سنا أكثر تأثرا بالفيروس من الفئران الأصغر سنا أيضا.