نجمات اعترفن بمعاناتهن من الإكتئاب...آخرهن انجلينا جولي

بيروت - نادين محمد - عانت الكثير من النجمات من مرض الاكتئاب لأسباب عديدة نفسية وصحية وغيرها، الا ان القليل منهن كشفن عن معاناتهن مع الاكتئاب المنتشر بقوة في الوسط الفني، وفضلن الاعتراف به الى العلن ليتشاركن هذه المشكلة مع جمهورهن، نستعرض هؤلاء النجمات.

نجمات عانين من الاكتئاب:

النجمات مثلهن مثل أي شخص في هذه الحياة، على الرغم من الشهرة الا أنهن يعانين من لحظات ضعف واكتئاب تعرفي على أبرزهن هنا.