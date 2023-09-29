أستاذ الجهد البدني: 20% من عوامل التأثير على الطول غذائية مثل منتجات الحليب للأطفال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور “محمد الأحمدي”، أن 20% من عوامل التأثير على الطول هي عوامل غذائية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن المنتجات الغذائية هي من العوامل المهمة التي تؤثر على صحة الطفل خاصة في المراحل المتقدمة من عمره.

وأوضح أن تعرض الطفل لأشعة الشمس يعد من الأمور الصحية المهمة التي يغفل عنها الكثير من الناس.

وأشار إلى ضرورة التعرف على صلاحية المنتجات الغذائية والقيم المضافة فيها، من أجل تنشئة صحية جيدة للطفل.

وبين أن الكثير من الآباء والأمهات يسمحون للطفل بتناول كميات كبيرة من الطعام اعتقادا صحة ذلك، مؤكدا أن هذه الكميات من الممكن أن تؤثر بالسلب على صحتهم.