7 فوائد للمساج البرازيلي للتنحيف لم تعرفيها من قبل

بيروت - نادين محمد - فوائد عديدة للمساج البرازيلي منها التنحيف والتخلص من سموم الجسم والحفاظ على وزن صحي، ذلك بالإضافة إلى محاربة الالتهابات وبعض أنواع البكتيريا والخلايا السرطانية والتي تمتد في جميع أنحاء الجسم، إليك فوائد أخرى لذلك النوع من التدليك والذي يعتمد بنسبة أكبر على التحكم في التصريف اللمفاوي ، مما يشجع السائل الليمفاوي على التدفق بحرية حول الجسم .

فوائد المساج البرازيلي للتنحيف

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يساعد المساج البرازيلي على تعزيز الدورة الدموية للسوائل اللمفاوية مما يحفز التخلص من السموم، ويعزز جهاز المناعة ليتم تصريف السموم والفضلات التي تتراكم بين الخلايا بشكل طبيعي بعد كل تدليك. يساعد العلاج على تقليل أي تورم واحتباس الماء وكذلك تحسين مظهر السيلوليت. كما يعمل التصريف اللمفاوي على تحسين الدورة الدموية واسترخاء الجسم ومحاربة الدهون الموضعية. فقد استطاع الكثيرون الحصول على خصر أنحف وفقدان وزن الماء الزائد بعد التدليك.

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1- تعزيز الدورة الدموية

يمكن لجهاز الدورة الدموية الخاص بك التخلص من أي سوائل إضافية وتراكمات سامة بسرعة. لا يؤدي هذا إلى شعور أفضل بالرفاهية فحسب، بل يساعدك على فقدان الوزن ومنحهم المزيد من الطاقة لممارسة التمارين الرياضية.

2-فقدان الوزن أسرع

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على الرغم من أن التصريف اللمفاوي يعد أداة رائعة لفقدان الوزن، فمن المهم أن نتذكر أنه على الرغم من أنه يمكن أن يساهم في التخلص من السموم، إلا أنه لا يضمن نتائج مبهرة. ومع ذلك، يحتاج بجانبه إلى برنامجًا شاملاً لفقدان الوزن يتضمن ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي. ويعد وسيلة رائعة لفقدان الوزن.

3- حرق الدهون

يمكن أن يساعد الدليك البرازيلي على حرق الدهون وزيادة التدفق الليمفاوي، ومساعدة الجسم على التخلص من الوزن الزائد، وبشرة أكثر نضارة من خلال التخلص من انسداد المسام والتقليل من انتفاخ الجسم.

4-التخلص من السموم

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يساعد التدليك على التخلص من السموم، من خلال التدليك اللطيف والمنتظم من قبل اختصاصي تصريف لمفاوي مدرب خصيصًا ويقوم بالضغط الخفيف، مما يتسبب في تحرك السائل اللمفاوي في جميع أنحاء الجسم وكذلك العقد الليمفاوية.

5- تحسن المناعة

يساعد التدليك البرازيلي على الضغط و زيادة تدفق السائل اللمفاوي، مما يسرع عملية التخلص من الفضلات والملوثات، مما يحسن جهاز المناعة في الجسم. عادة ما يحدث تصريف السموم التي تتجمع بين الخلايا بعد كل تدليك. يساعد العلاج على تقليل أي تورم وكذلك احتباس الماء وتحسين مظهر السيلوليت. يعمل التصريف اللمفاوي على تحسين الدورة الدموية واسترخاء الجسم ومحاربة الدهون الموضعية. أبلغ العديد من العملاء عن خصر أنحف وفقدان الوزن بعد التدليك.

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6-تقليل احتباس الماء

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يساعد الدليك البرازيلي على تقليل احتباس الماء من الجسم وتعزيز التمثيل الغذائي فكلما ارتفع معدل التمثيل الغذائي لديك، زاد حرق جسمك للدهون وتحفيز فقدان الوزن لديك بمرور الوقت.

7-يساعد على الاسترخاء

مثل أي نوع من أنواع التدليك، فهو يمنحك بعض الوقت للاسترخاء بالإضافة إلى الشعور بالهدوء، وقد ثبت أن كلاهما يساعد في تقليل القلق، وهو عنصر يهمله معظم الناس عند محاولة إنقاص الوزن. يؤدي هرمون القلق "الكورتيزول" إلى زيادة كبيرة في الوزن، كما هو الحال مع أي تقنية يدوية، فإن جلسة واحدة ليست حبة سحرية. يجب إجراء علاجات تدليك البرازيلي بانتظام. يوصى عادة بإجرائه حوالي 10-12 جلسة لتنظيف وتحسين الجهاز اللمفاوي.

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المصدر موقع هيلث لاين