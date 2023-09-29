شكرا لقرائتكم خبر عن الحمل الفائق يسجل الحالة الـ10 بالتاريخ.. سيدة تحمل فى طفلين خلال 18 يوما وتلد تؤاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة ديلي ميل البريطانية، قصة لسيدة حملت مرتين في غضون 18 يومًا، من خلال التلقيح الصناعى والحمل الطبيعي، مما ترك الأطباء في حيرة.



حمل

ولجأت ساندرا 36 عاما، وزوجها ديفيد سيرل 40 عاما، للمرة الثالثة لعلاج التلقيح الصناعي في أغسطس 2022 دون أن يدركا أنها كانت حامل بالفعل، وتعرف هذه الظاهرة النادرة باسم "الحمل الفائق"، وتعد هذه السيدة الحالة العاشرة المسجلة في التاريخ، حيث أنجبت الطفل الصغير مايكل وبوبي في أبريل الماضي.

ويعد الحمل الفائق ظاهرة نادرة حيث يستقبل الرحم جنينين فى أوقات مختلفة، ثم يولدان في النهاية "توأمين".

فخضع الزوجان لعملية التلقيح الصناعي مرتين قبل أن يؤديا إلى ولادة طفليهما جورجيا ، البالغة من العمر خمس سنوات، وفريد، البالغ من العمر ثلاث سنوات.

ولكن في المرة الثالثة، وجد الأطباء في حيرة من أمرهم جنينين في مراحل مختلفة من التطور أثناء التصوير بالموجات فوق الصوتية.

كانت الصعوبات الصحية قد استبعدت في السابق التلقيح الطبيعي، ولذا قرر الزوجان الخضوع للتلقيح الصناعي، وثبت أنها حامل في توأمان ولكن واحد منهم يسبق الآخر بـ18 يوما.

وسأل الأطباء في العيادة الزوجين عما إذا كانا قد مارسا العلاقة الزوجية أثناء العملية أثناء محاولتهما معرفة كيفية حدوث الحمل المزدوج، وأكدت لهم الزوجة أنها وزوجها امتنعا عن المحاولة بشكل طبيعي أثناء خضوعهما للعلاج، وأن ذلك يجب أن يكون قد حدث مسبقًا.

وجاء الحمل الطبيعي بمثابة صدمة للزوجين، حيث تم تشخيص إصابة السيد سيرل بسرطان الخصية في عام 2015، وهذا تسبب في تجميد حيواناته المنوية قبل أن يدخل العلاج الكيميائي حتى يتمكن من إنجاب الأطفال في المستقبل.

وفي نفس الوقت تقريبًا، أُخبرت الزوجة أن عدد البويضات لديها منخفض، وفي ظل هذه الظروف، حذر الأطباء الزوجين من أن احتمالات الحمل بشكل طبيعي ضئيلة.

على الرغم من أن الأطفال حديثي الولادة هم توائم من الناحية الفنية، إلا أنهم ولدوا في مراحل مختلفة من التطور لأنهم أمضوا فترات زمنية مختلفة في الرحم.

فكان وزن بوبي ثلاثة كيلوغرامات، لكن مايكل كان يبلغ كيلو ولم يكن قادراً على الحركة، وبعض الصعوبات الطفيفة في الأسبوع الأول من حياته، قالت الزوجة إن مايكل في حالة جيدة بعد خمسة أشهر.

ووصفوا الأطباء هذه الحالة النادرة أنه تم تسجيل 10 حالات فقط من حالات الحمل الفائق في العالم، إلا أنه يُعتقد أن هذه الظاهرة لا يتم الإبلاغ عنها بسبب مدى صعوبة اكتشافها.

واكتشف الدكتور ريتشارد ميرفي، خبير الخصوبة ، أن الحمل المزدوج فقط بعد أن لاحظ أن مستويات هرمون السيدة سيرل كانت "مرتفعة للغاية" في أول اختبار دم لها، وأظهر الفحص أن الجنين كان قبل 18 يومًا من المكان الذي كان ينبغي أن يكون فيه.

وقال الدكتور مورفي من المحتمل أن تكون هناك بعض الحالات الأخرى التي لم يتم الإبلاغ عنها، ونحن لا نعرف عنها شيئًا، ومن المثير للاهتمام دائمًا توثيق هذه الحالات لأنها نادرة جدًا لدرجة أنه ستكون هناك حالات قليلة في الأدبيات ولكن ليس كثيرًا، لذلك من المثير للاهتمام للأطباء الآخرين أن يروا أن هذه الأشياء النادرة يمكن أن تحدث.