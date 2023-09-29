هتكسب ذهب” ضع الرمان على النار ولاحظ ماذا سيحدث متخطرش على بال العفريت

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عدن - ياسمين التهامي - الرمان على النار، من المعروف أن فاكهة الرمان هي واحدة من بين أهم الفواكه والثمار التي يجب أن نحرص على تناولها بصفة منتظمة في مواسم تواجدها في الأسواق مع العلم أنه يمكن تقديم ثمارها وحباتها لذيذة الطعم بأكثر من وصفة وإليكم في هذه السطور المقبلة وصفة الرمان على النار فالكثير من ربات البيوت تتساءلن عن كيفية تحضيرها ومكوناتها الأساسية حيث يعتبر وضع الرمان على النار من أفضل ما يمكن أن يتم من خطوات تساعد في تحضير أجود وأفضل أنواع الإضافات على السلطات أو المأكولات المشوية [

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طريقة وضع الرمان على النار تعرفي على أفضل وصفة من الممكن أن تقومي بتحضيرها من خلال الرمان فيمكنك بعد أن تقومي بتفصيص حبات الرمان أن تستهلكي كمية ملائمة منه مع السكر، وتقومي بتسويتها على النار وفي نهاية تسوية الوصفة ينتج لك مكون رائع يمكن إدخاله في الكثير من الأطباق وهو مكون دبس الرمان مكونات دبس الرمان من الممكن أن تتم خطوة تسوية الرمان على البوتاجاز وعمل وصفة مميزة من دبس الرمان بتوفير تلك المكونات التالية: 2 كوب من حبات فاكهة الرمان. نصف كوب من السكر. 2 ملعقة من عسل النحل. رشة من الملح. 1 ملعقة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة فانيليا ويمكن الاستغناء عنها. طريقة تحضير دبس الرمان من الممكن أن تحضري وصفة دبس الرمان من خلال متابعة تلك الخطوات المقبلة: يجب توفير وعاء ملائم نقوم فيه بخلط الرمان مع العسل الأبيض وتركه حوالي ربع ساعة في مكان مناسب في المطبخ أو في الثلاجة. بعد حوالي ربع إلى نصف ساعة من الممكن أن نستخدم الخلاط حيث يمكنك وضع حبات الرمان والعسل ونصف كوب من الماء ومن ثم يتم خلط المكونات جيدا. صفي السكر ثم أعيدي التقليب مرة أخرى. ينتج عصير الرمان، ومن ثم بعد تصفيته نقوم بوضعه في إناء على النار. الخطوة التالية تكون بوضع عصيرالليمون مع العصير وتسوية العصير جيدا على النار.

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