الرجيم الأخضر لنحت الجسم

بيروت - نادين محمد - اذا كنت لم تسمعي عن الرجيم الأخضر من قبل، نقدم لك بعض المعلومات عن هذا الرجيم وكيفية تطبيقه لانقاص الوزن في أسبوع، فهو يعد من افضل الأنظمة الغذائية نظرا لأنه يمد جسمك بالمواد الغذائية المفيدة، والتي بالطبع يحتاجها فهو يحتوي على تناول الخضروات والفواكه مع التنوع في تناول الكربوهيدرات والبروتينات، واليك عزيزتي تفاصيل أيام الرجيم الأخضر للحصول على الوزن المطلوب.

الرجيم الاخضر لجسم رشيق وصحي

الصورة من Freepik

اليوم الأول

الإفطار: 3 قطع توست رجيم مع جبن قريش مع عصير برتقال مع

وجبة خفيفة: قطعة فاكهة

الغداء: طبق شوربة خضراوات+ سلاطة خضار+ قطعة لحم مشوي

بعد الغداء: مشروب ساخن+3 قطع توست رجيم+ مربى رجيم

قبل العشاء: كوب زبادي

العشاء: شوربة خضراوات+ أرز مسلوق +بازلاء+ قطعة فاكهة

بعد العشاء: مشروب ساخن+ 3 قطع توست رجيم +مربى رجيم

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اليوم الثاني

الإفطار: مشروب ساخن3+ قطع توست رجيم + جبن قريش

وجبة خفيفة: قطعة فاكهة

الغداء: شوربة خضراوات+ سلطة طماطم وجزر وبيض

بعد الغداء: كومبوت فواكه بدون سكر

قبل العشاء: مشروب ساخن+3 قطع خبز رجيم

العشاء: شوربة خضراوات+ قرع عسلي مهروس + ¼ فراخ+ فواكه مطهوة

اليوم الثالث

الصورة من Freepik

الإفطار: عصير برتقال+ قطعة خبز توست +جبن أبيض قريش

وجبة خفيفة: فاكهة

الغداء: شوربة خضراوات+ قطعة طماطم محشوة بالأرز والتونة+ قطعة فاكهة

بعد الغداء: مشروب ساخن (إضافة لبن خالي الدسم حسب الرغبة)+قطعتين توست رجيم مع جبن قريش

قبل العشاء: كوب زبادي

العشاء: قطعة لحم مشوي+سلطة كرنب أحمر+ ملعقة مايونيز

اليوم الرابع

الإفطار: مشروب ساخن مع لبن خالي الدسم+ قطعتين توست سن+ جبن قريش

وجبة خفيفة: قطعة فاكهة

الغداء: شوربة خضراوات+ كبدة +سلطة كرفس وتفاح وجزر

بعد الغداء: مشروب ساخن+ قطعة خبز سن+ جبن قريش

قبل العشاء: عصير برتقال

العشاء: قطعة سمك مشوي+ قطعة فاكهة

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اليوم الخامس

الإفطار: عصير برتقال أو عصير جريب فروت

وجبة خفيفة: قطعة فاكهة

الغداء: شوربة خضراوات+ قطعة لحم مشوي +مهروس القرع

وجبة خفيفة: مشروب ساخن+ 3 قطع توست رجيم +مربى رجيم

قبل العشاء: كومبوت الفواكه بدون سكر

العشاء: شوربة خضراوات+ قطعة همبورجر مع سلطة طماطم وجزر+قطعة فاكهة

اليوم السادس

الصورة من Freepik

الإفطـار: عصير برتقال طازج+قطعة خبز توست+ جبن قريش او بيضة مسلوقة أو مربى خاص بالرجيم

وجبة خفيفة: كوب زبادي

الغداء: سلاطة جزر وطماطم وخس + ملعقتين جبن قريش + سلطة فواكه

بعد الغداء: شاي أو قهوة مع قطعتين من البسكويت

قبل العشاء: قطعة فاكهة

العشاء: شوربة خضراوات+ فيليه سمك مشوي+ قرع مسلوق+ قطعة فاكهة

اليوم السابع

الإفطار: عصير جريب فروت+ تفاحـة

وجبة خفيفة: كورن فليكس + لبن خالي الدسم

الغداء: طبق شوربة خضراوات ¼ دجاجة مسلوقة بدون جلد+ سلطة طماطم وخس

بعد الغداء: شاي أو قهوة مع لبن منزوع الدسم وقطعتين من البسكويت+ جبن قريش

قبل العشاء: قطعة فاكهة

العشاء: أومليت بالسبانخ+ سلطة+تفاح مسلوق

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