مختص الأعصاب في مستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر: “الشقيقة” مضاعفاتها قد تمتد إلى سكتة دماغية وتؤثر على جودة حياة المريض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مختص الأعصاب في مستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر الدكتور “محمد الشمري”، أن صداع “الشقيقة” هي من أخطر أنواع الصداع الذي يصيب الإنسان.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن مضاعفات الشقيقة قد تمتد إلى سكتة دماغية، بالإضافة إلى أنها من الممكن أن تؤثر على جودة حياة المريض.

وبين أنه تم رفع الوعي بخطورة هذا النوع من الصداع بين جميع الأطباء والعاملين في المستشفيات في المملكة من أجل التصدى لها.