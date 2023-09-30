شكرا لقرائتكم خبر عن التشخيص أول العلاج.. 5 أعراض لسرطان العظام لا يجب تجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أظهرت أبحاث صادمة أن أكثر من ثلث حالات سرطان العظام يتم تشخيصها بشكل خاطئ في البداية، وهذا وفقا لتقرير جريدة “thesun”.





فيحذر الخبراء من أن البريطانيين بطيئون في التعرف على المرض في مراحله المبكرة، وغالباً ما يتجاهل الأطباء الأعراض باعتبارها مشاكل صحية بسيطة .

ولكن هناك بعض العلامات المنذرة التي يجب البحث عنها لتمنحك أفضل فرصة للعلاج قبل انتشار المرض.

وفقًا لصندوق أبحاث سرطان العظام (BCRT)، تشمل الأعراض الخمسة الأكثر شيوعًا ما يلي:

-آلام العظام المستمرة أو المتقطعة، والتي غالبًا ما تزداد سوءًا في الليل.

-ظهور كتلة أو تورم أو التهاب فوق العظم.

-مشاكل في الحركة، مثل تصلب المفاصل أو تقليل الحركة.

-الإصابة بالعرج أو عدم القدرة علي الحركة.

-ظهور الكدمات بسهولة.

وأضاف التقرير، أنه قد يعاني بعض المرضى من التعب والتعرق والحمى وفقدان الوزن وفقدان قوة العضلات وكسور العظام.

فتم تشخيص إصابة حوالي 560 شخصًا بسرطان العظام كل عام في المملكة المتحدة حوالي الثلث هم من الأطفال والمراهقين.

وكشفت دراسة أجراها BCRT أن 76% من الحالات يتم تشخيصها بشكل خاطئ في البداية، ويستغرق الأمر ثماني زيارات في المتوسط ​​إلى المتخصصين في الرعاية الصحية قبل التشخيص السليم.

وأوضح الأطباء إن الأعراض غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين آلام النمو ، والإصابات الرياضية، والتهاب المفاصل ، والتهاب الأوتار، وشد العضلات.