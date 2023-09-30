شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الخلل المناعي.. تناول الزنجبيل هيحميك من الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم الزنجبيل منذ آلاف السنين للأغراض الطبية، فهو يقدم العديد من الفوائد الصحية، حيث أظهرت الدراسات أن الزنجبيل له العديد من الفوائد للجسم حيث يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل جينجيرول، والتي أثبتت خصائصها المضادة للالتهابات، كما وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن الزنجبيل يحتوي على خصائص تقلل من مستويات الكوليسترول الضار LDL الذي بدوره يمكن أن يساعد في تقليل أمراض القلب والأوعية الدموية.

وكشف بحث حديث أيضا عن دور مهم يمكن أن تلعبه مكملات الزنجبيل في السيطرة على الالتهاب لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، حيث ركز البحث المنشور في مجلة JCI Insight على دراسة تأثير مكملات الزنجبيل على نوع من خلايا الدم البيضاء تسمى العدلات.

وجدت الدراسة حسب موقع " foxnews" أن تناول الزنجبيل مفيد في علاج الالتهابات والأعراض للأشخاص الذين يعانون من العديد من أمراض المناعة الذاتية المختلفة.في تجربة سريرية، وجد الباحثون أن تناول متطوعين أصحاء لمكمل الزنجبيل يوميًا لمدة سبعة أيام (20 ملجم) عزز صحة خلايا الدم البيضاء.

ويقول الباحثون إن العديد من الأشخاص الذين يعانون من حالات التهابية من المرجح أن يسألوا الطبيب عما إذا كانت المكملات الغذائية الطبيعية يمكن أن تكون مفيدة لهم أم أنهم يتناولون المكملات الغذائية بالفعل، مثل الزنجبيل، للمساعدة في إدارة الأعراض.

ويأمل الباحثون أن تقدم الدراسة المزيد من الأدلة حول فوائد الزنجبيل، بما في ذلك الآلية المباشرة التي يؤثر بها الزنجبيل على خلايا الدم البيضاء، سيشجع مقدمو الرعاية الصحية والمرضى على مناقشة أكثر استراتيجية حول ما إذا كان تناول مكملات الزنجبيل كجزء من خطة العلاج الخاصة بهم يمكن أن يكون مفيدًا.

كخطوة تالية، يأمل الباحثون في استخدام هذه الدراسة لفتح التمويل للتجارب السريرية للزنجبيل في المرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية والالتهابات، مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي