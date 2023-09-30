شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض وأسباب جفاف العين.. كيف تستخدم القطرة بشكل صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكة وألم واحمرار في العين هي من أشهر علامات جفاف العين، وحسب ما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، يوضح طبيب العيون مارك هولواي أنه: "يمكن أن تنتج العيون الجافة والمتعبة عن أشياء كثيرة، بدءًا من التلوث وتكييف الهواء إلى ارتداء العدسات اللاصقة أو تناول أدوية معينة".

ويضيف مارك: "تشمل الأعراض الألم والحكة والإحساس بالحصى بالإضافة إلى الحساسية للضوء وعدم وضوح الرؤية في بعض الأحيان، تجاهل جفاف العين يترك القرنية عرضة للتلف بالإضافة إلى احتمالية ضعف البصر التدريجي.

يمكنك التخلص من هذه الحالة المزعجة عن طريق وضع قطرات العين بانتظام لتحل محل الرطوبة المفقودة.

كيف تستخدم قطرة العين بشكل صحى

-اغسل يديك وجففها جيدًا.

-باستخدام يد واحدة، اسحب جفنك السفلي بلطف إلى الأسفل بعيدًا عن عينك لإنشاء فجوة (أو جيب) للقطرات.

-قم بإمالة رأسك للخلف وانظر للأعلى، أمسك زجاجة قطرات العين رأسًا على عقب بحيث يكون طرفها أعلى الجيب الذي أنشأته مباشرةً.

- ضع قطرة أو قطرتين في عينك حسب الحاجة مع التأكد من أن طرف الزجاجة لا يلمس عينك أو رموشك لمنع التلوث.

-أغمض عينك لمدة دقيقة واحدة على الأقل أثناء القيام بذلك، اضغط بإصبعك على القناة الدمعية – الزاوية الداخلية للعين – برفق لمنع القطرات من التصريف.

إذا كنت تواجه صعوبة في الحصول على نوم جيد أثناء الليل، أو تحب القراءة قبل النوم، أو كنت واحدًا من بين 5% من الأشخاص الذين لا يغلقون أعينهم بشكل صحيح أثناء النوم، فأنت أكثر عرضة للإصابة بجفاف العين