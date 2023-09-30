شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى توضح أفضل وقت لممارسة الرياضة للحامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت الدكتورة داليا أيمن استشارى أمراض النسا والتوليد بمستشفى قصر العيني، في تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أن ممارسة الرياضة أثناء فترة الحمل أمر دورى للغاية، وأن تلك الأنشطة الرياضية مفيدة لصحة الأم والجنين.

كما أوضحت الاستشارية بأنه يفضل أن تبدأ المرأة الحامل في ممارسة الأنشطة الرياضية بعد مرور أول ثلاثة شهور من الحمل ، بالإضافة الى عدم بذل أى مجهود خلال تلك الفترة الأولى من الحمل .

وأشارت الطبيبة إلى أن المرحلة التي تبدأ فيها الأم الحامل بممارسة الرياضة بداية من الشهر الرابع من فترة الحمل ، ويفضل القيام بممارسة رياضة اليوجا ، مشيرة إلى أن هناك كورسات مخصصة للسيدات الحوامل ،بوجد بها مدربة معنية بالتدريبات الخاصة بالحوامل .

وفى ذات السياق أضافت استشاري النسا أن هناك فوائد متعددة للممارسة السيدات الحوامل للانشطة الرياضية من بينها تنظيم عملية التنفس، وتقوية عضلات الحوض التي تساعدة في الولادة الطبيعية بسهولة ، مشيرة إلى أن ممارسة الرياضة من الشهر الرابع خلال فترة الحمل حتى الولادة .