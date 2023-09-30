رجيم الفاكهة الموسمية لبنات الثانوية لخسارة كيلوغرامين في 7 ايام 

بيروت - نادين محمد -

يمكن تطبيق رجيم الفاكهة الموسمية ان يساعد الفتيات اللواتي يتابعن الدراسة الثانوية على تخسيس ما لا يقل عن كيلوغرامين كل اسبوع. ويجب في هذه الحالة تناول اصناف محددة من الطعام مع حصص من الفواكه الخاصة بالموسم الذي يتم تطبيق الحمية خلاله. وبعد انتهاء الاسبوع يمكن اخذ قسط من الراحة لمدة اسبوع مع تناول الطعام الصحي فقط. ومن الممكن تكرار تجربة الرجيم مجدداً لأسبوع جديد. اذاً اليك طريقة تطبيق رجيم الفاكهة الموسمية لخسارة كيلوغرامين في 7 ايام لبنات الثانوية.

برنامج رجيم الفاكهة الموسمية



تحتاج بنات الثانوية الى المغذيات التي تساعدهن على التركيز والحفاظ على الرشاقة. ولهذا ينصحن باتباع برنامج رجيم الفاكهة الموسمية لمدة اسبوع واحد.

الاثنين

الفطور. كوب من مشروب ساخن من دون سكر، 40 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة صغيرة من المرتديلا.

الغداء. حبة تفاح، بضع قطع من الطماطم، قطعة متوسطة الحجم من الاسكالوب المشوي من دون دهون، 100 غ من الارز المطهو على البخار، 30 غ من الجبنة قليلة الدسم.

وجبة خفيفة. 5 حبات من الجوز، حبة دراق او من فاكهة موسمية مفضلة.

العشاء. سلطة تحتوي على الفجل والطماطم والخيار، طبق من الفاصولياء المطهوة على البخار، قطعة صغيرة من الجبنة الخالية من الدسم.

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الثلثاء

الفطور. كوب من القهوة او الشاي او من مشروب ساخن من دون سكر، 40 غ من خبز الجاودار، بيضة مسلوقة من دون ملح، حبة غريب فروت.

الغداء. طبق من سلطة تحتوي على الخيار وجبنة فيتا، طبق ريسوتو مع البيستو والطماطم.

وجبة خفيفة. حبة اجاص او اي فاكهة موسمية اخرى، قطعة صغيرة من الشوكولا الداكنة التي تحتوي على 72 % كاكاو.

العشاء. قطعتان من الكوسى المحشو بالارز والاعشاب من دون لحم، قطعة متوسطة الحجم من المرتديلا، بضع حبات من الفراولة او التوت او ثمرة موز.

الاربعاء

الفطور. كوب من مشروب ساخن خال من السكر، 40 غ من الخبز المصنوع من دقيق الذرة، كوب من الحليب قليل الدسم مع القليل من حبوب الفطور غير المحلاة.

الغداء. 4 ملاعق طعام من الارز المطهو على البخار، طبق من السلطة مع بضع قطع من البطاطا المسلوقة، الفطر وقطع الدجاج، حبة برتقال.

وجبة خفيفة. مكعبات شمام او من اي فاكهة موسمية اخرى مع القليل من اوراق النعناع وملعقة طعام من الصنوبر.

العشاء. قطع من الباذنجان المشوي من دون دهون، طبق من السردين من دون زيت، بضع قطع من البطيخ او من فاكهة موسمية اخرى.

الخميس

الفطور. كوب من مشروب ساخن من دون سكر، طبق من حبوب الفطور والحليب مع بضع حبات من فاكهة موسمية.

الغداء. طبق من التبولة بالكينوا، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج او السمك المشوي من دون دهون، قطع من الجزر المبشور.

وجبة خفيفة. طبق صغير من حبوب العنب او من فاكهة موسمية اخرى، قبضة من اللوز غير المملح.

العشاء. طبق من الفليفلة المحشوة من دون لحم، قطعتان صغيرتان من الجبنة الخالية من الدسم.

الجمعة

الفطور. كوب من القهوة او الشاي او من خلاصة نباتية من دون سكر، 40 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، 30 غ من جبنة قليلة الدسم او كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم وغير المحلى.

الغداء. طبق من غسباتشو الطماطم والحبق، طبق من الجزر المبشور مع القليل من الكمون.

وجبة خفيفة. قطعتان صغيرتان من الشوكولا الداكن، حبة تفاح متوسطة الحجم.

العشاء. طبق من الخضار المطهوة على البخار من دون ملح، طبق من السلطة، قطعة صغيرة من جبنة فيتا، طبق من حبات الرمان.

السبت

الفطور. كوب من مشروب ساخن من دون سكر، كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم او من حليب اللوز مع حبوب الفطور غير المحلاة والجوز.

الغداء. شوربة باردة تحتوي على الحمص والطماطم، طبق من الخضار المشوية، قطعة صغيرة من الدجاج المشوي، حبة برتقال.

وجبة خفيفة. طبق صغير من الفاكهة الحمراء، ملعقة طعام من بذور الشوفان السمراء.

العشاء. طبق سلطة يحتوي على الملفوف الاحمر، طبق صغير من الارز الاسمر المطهو على البخار، حبة دراق.

الاحد

الفطور. كوب من مشروب ساخن من دون سكر، 40 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، 30 غ من جبنة قليلة الدسم.

الغداء. كوب من مخفوق يحتوي على الفراولة والطماطم والحبق، بضع قطع من الباذنجان المشوي من دون زيوت، قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي.

وجبة خفيفة. كوكتيل عصير فاكهة موسمية، قطعتان صغيرتان من الشوكولا الداكن.

العشاء. شرحات كوسى مشوية، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، كوب من اللبن الزبادي الخالي من السكر والدسم مع بضع حبات من فاكهة موسمية. وهكذا وفي نهاية رجيم الفاكهة الموسمية لبنات الثانوية يمكن خسارة كيلوغرامين في 7 ايام.



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