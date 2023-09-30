رجيم تخسيس للبنات اللواتي تعبن من الحميات

بيروت - نادين محمد - تتحدث بعض الخبيرات عن طريقة تخسيس للبنات اللواتي تعبن من الحميات. وفي هذه الحالة يمكن انقاص ما لا يقل عن 3 كيلوغرامات في 12 يوماً فقط. وفي هذا السياق اشارت دراسة اجريت في المعهد الوطني لطب الاعصاب في بورتلاند في اوريغانو في الولايات المتحدة الاميركية الى انه من المهم في هذه الحالة تناول مشروبات الديتوكس من اجل تخليص الجسم من السموم وحرق الدهون الزائدة التي تتجمع في انحاء الجسم المختلفة. اذاً هذه طريقة تخسيس سريعة للبنات اللواتي تعبن من الحميات.

رجيم بنات تعبن من الحمية

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يمكن الاستفادة من طريقة رجيم للبنات اللواتي تعبن من الحميات. وفي هذا السياق من المهم اولاً التعرف على المشروبات التي تساعد على ذلك والتي يجب تناولها خلال النهار

- عصير حبة من الليمون مع ليتر من ماء الشرب.

- ماء الخيار مع النعناع.

- الشاي الاخضر من دون سكر.

- عصير الخضار الطبيعي الخالي من الاضافات.

- خلاصة الزنجبيل من دون سكر.

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فهذه المشروبات تعمل على تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة التي تسبب المعاناة من الامراض المختلفة. لكن الافضل عم تناول الماء والليمون في حال المعاناة من القرحة او حرقة المعدة. ومن الافضل دائماً استشارة الطبيب الاختصاصي قبل البدء بتطبيق اي حمية لخسارة الوزن وخصوصاً في حال كان يتم تناول بعض انواع الادوية.

برنامج رجيم للبنات

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من اجل تطبيق رجيم للبنات اللواتي تعبن من الحميات من المهم اتباع هذا البرنامج اليومي، علماً انه يمكن استبدال بعض الاصناف بأخرى مماثلة صحية. ويجب الانتباه الى انه من الافضل الا تتجاوز مدة الحمية الـ12 يوماً. وبعد انتهاء هذه المدة يجب الحرص على اعتماد نظام غذائي صحي يضمن ثبات الوزن ويمنع تراكم الدهون الضارة في مناطق الجسم المختلفة وتحديداً البطن والارداف.

الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، قطعة صغيرة من جبنة ريكوتا، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، حبة فاكهة موسمية.

الغداء. طبق من السلطة الخضراء مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي في الفرن، طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار، 70 غ من الخبز الكامل، 100 غ من الارز الكامل، حبة فاكهة.

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وجبة خفيفة. قبضة من المكسرات النيئة، طبق من الفواكه المشكلة.

العشاء. طبق من الشوربة المحضرة بطريقة صحية من دون دسم، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

ومن الضروري من اجل نجاح رجيم البنات اللواتي تعبن من الحميات عدم تناول اكثر من معلقة زيت يومياً واستبعاد الزيوت المهدرجة عن لائحة الطعام والتقليل من الملح قدر الامكان والحرص على شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يومياً. كذلك من الضروري التوقف عن تناول الدهون الضارة والسكريات وممارسة التمارين الرياضية بانتظام 3 مرات اسبوعياً على الاقل.



