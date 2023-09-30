نظام غذائي لمرضى النقرس:.. أهم الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها

بيروت - نادين محمد - أطعمة عديدة تساعد على تقليل حمض البوليك في الجسم وتسهيل التعافي من النقرس، ففي حين أن الأدوية قد تعطي راحة مؤقتة، إلا أنها ليست حلاً دائماً.

يحدث النقرس بسبب تراكم حمض اليوريك. لذا يوصى باتباع نظام غذائي يحتوي على كميات منخفضة من حمض اليوريك. إليك أبرز الأطعمة التي يجب عليك تضمينها وما يجب تجنبه.

ما هو النقرس؟

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النقرس هو اضطراب التهابي مؤلم في المفاصل ينجم عن اضطراب التمثيل الغذائي.

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الصباح الباكر

(7:00-7:30 صباحًا)

1 كوب ماء مع 1 ملعقة صغيرة خل التفاح + 3 حبات لوز منقوعة

إفطار

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(8:15 - 8:45 مساءً)

خيارات:

وعاء كينوا متوسط الحجم + 1 كوب قهوة

1 خبز أبيض مع زبدة الفول السوداني والتوت + 1 كوب عصير جريب فروت

1 بيضة مسلوقة أو مخفوقة + 1 خبز + 1 كوب عصير برتقال طازج

وجبة خفيفة في منتصف الصباح

(10:30 – 11:00 صباحاً)

½ كوب كرز

وجبة الغداء

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(12:30 – 1:00 ظهراً)

خيارات:

3 شرائح من سمك السلمون المخبوز (بدون جلد) والقرنبيط

سلطة الخضار الورقية الخضراء

زبادي قليل الدسم مع قليل من القرفة

وجبة خفيفة مسائية

(4:00 – 4:30 مساءً)

خيارات:

1 كوب شاي أخضر + 2 جوز

1 كوب عصير كرز/أناناس

وجبة العشاء

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(7.00 - 7.30 مساءً)

الخيارات

2 شرائح من الدجاج المشوي مع الهليون والبطاطا المهروسة

معكرونة السبانخ

أطعمة ومشروبات التي تساعد على تقليل النقرس

إليك أبرز الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تقليل النقرس

1-خل التفاح

على الرغم من أنه لا يرتبط بشكل مباشر بتقليل أعراض النقرس، يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وزيادة معدل الأيض، وهو أمر ضروري لمن يعاني من النقرس، فيجب الحرص دائماً على تناول كمية كافية من الماء معه للحفاظ على توازن الرقم الهيدروجيني.

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2-الكرز

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الكرز هو الفاكهة المفضلة لعلاج النقرس، تناول نصف كوب من الكرز كوجبة خفيفة في منتصف الصباح. يفيد عصير الكرز في علاج النقرس لأنه قد يقلل الالتهاب.

3-الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر رائعاً لتناول وجبة خفيفة في المساء لأنه يساعد على التخلص من جذور الأكسجين الضارة ويقلل الالتهاب. إذا لم يكن الشاي الأخضر، فإن كوباً من عصير الكرز الطازج أو عصير الأناناس يعد رائعاً لتقليل الالتهاب.

4- تناول الدجاج

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يمكنك تناول الدجاج بكميات معتدلة على العشاء، لكن يجب التأكد من عدم استخدام الكريمة كاملة الدسم لتحضير البطاطس المهروسة. يُسمح بتناول كل من السبانخ والمعكرونة.

الأطعمة التي يجب تناولها باعتدال

بجانب الأطعمة السابقة إليك أطعمة أخرى يجب تناولها باعتدال وهي كالتالي :