8 علاجات مجربة وسريعة المفعول لزيادة عدد الصفائح الدموية

بيروت - نادين محمد - أطعمة عديدة تزيد من عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي وتقوية المناعة، فقد ينخفض ​​عدد الصفائح الدموية بسبب الأمراض الفيروسية أو السرطان أو الاضطرابات الوراثية .

إذا كان لديك عدد منخفض من الصفائح الدموية، وبصرف النظر عن الحاجة إلى رعاية طبية، فأنت بحاجة إلى تناول الأطعمة التي تعمل على زيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي. فيما يلي قائمة تضم 8 أنواع من الأطعمة التي تعمل على زيادة عدد الصفائح الدموية.

1. البابايا وأوراق البابايا

يوصى بشدة بتناول البابايا إذا كانت مستويات الصفائح الدموية لديك منخفضة وبصرف النظر عن تناول فاكهة البابايا الناضجة، يمكنك تناول خليط مصنوع من أوراق البابايا، وهو مفيد لزيادة عدد الصفائح الدموية، يعد مستخلص أوراق البابايا فعالا للغاية في زيادة عدد الصفائح الدموية لدى المرضى الذين يعانون من حمى الضنك.يمكنك غلي أوراق البابايا مع الماء و يصفى ويتناول مرتين في اليوم.

2. عشبة القمح

عشبة القمح مفيدة في زيادة عدد الصفائح الدموية وخلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين وذلك لأن عشبة القمح غنية بالكلوروفيل .تناول نصف كوب من عصير عشبة القمح ممزوجًا ببضع قطرات من عصير الليمون يوميًا يساعد على تحسين عدد الصفائح الدموية.

3. الرمان

تحتوي بذور الرمان الحمراء على خصائص مضادة للأكسدة و للالتهابات وتعزز المناعة. أكدت الأبحاث العلمية أن الرمان يمكن أن يساعد في زيادة عدد الصفائح الدموية، وبالتالي الوقاية من خطر الإصابة بالأمراض. يمكنك صنع عصيرًا طازجًا وتناوله أو أضافة الرمان إلى السلطات والعصائر وأوعية الإفطار.

4. زيت السمك

يجب أتباع نظام غذائي عالي البروتين لزيادة عدد الصفائح الدموية. من المعروف أن اللحوم الخالية من الدهون والأسماك تزيد من عدد الصفائح الدموية، ولكن لا يوجد دليل علمي مهم يثبت ذلك. لقد وجد الباحثون أن زيت السمك لديه القدرة على زيادة عدد الصفائح الدموية ونشاطها ومنع الأمراض المختلفة المرتبطة بانخفاض عدد الصفائح الدموية.

5. اليقطين

اليقطين غني بفيتامين أ، ويساعد على تعزيز الصفائح الدموية، وينظم البروتينات التي تنتجها خلايا الجسم. يمكنك تحضير نصف كوب من عصير اليقطين الطازج وإضافة ملعقة صغيرة من العسل إليه وتناول هذا المشروب مرتين أو ثلاث مرات يوميًا . يمكنك أيضًا إضافة اليقطين إلى المخبوزات والعصائر واليخنات والحساء والمهروس. تتمتعي بذور اليقطين أيضًا بفوائد مماثلة ويمكنك تناولها كوجبة خفيفة أو إقرانها بوصفات أخرى.

6. الأطعمة الغنية بفيتامين سي

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C بانتظام يساعد على تحسين إنتاج الصفائح الدموية في الجسم. يعد فيتامين C أحد مضادات الأكسدة القوية، والجرعات العالية من هذا الفيتامين تمنع ضرر الجذور الحرة التي تسببها الصفائح الدموية .

الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين C هي 65-90 ملغ يوميًا وفقًا لمايو كلينك. يجب عليك تضمين أطعمة مثل البرتقال والليمون والكيوي والفلفل الحلو والسبانخ والقرنبيط في نظامك الغذائي.

7. الخضر الورقية

تحتوي الخضروات الورقية، مثل السبانخ واللفت وأوراق الحلبة، على نسبة عالية من فيتامين K، وبالتالي، يجب أن تناولها عندما تقل عدد الصفائح الدموية

8. عنب الثعلب الهندي

عنب الثعلب الهندي، فعالا في زيادة إنتاج الصفائح الدموية وتعزيز جهاز المناعة لدى الأشخاص المصابين بحمى الضنك.

يمكنك تناول 3 إلى 4 حبات من عنب الثعلب على معدة فارغة كل صباح. يمكنك أيضًا تناول عصير الأملج عن طريق مزجه مع العسل. يمكنك تناول هذا الخليط 2 إلى 3 مرات يوميا فهو يساعد على زيادة إنتاج الصفائح الدموية.

