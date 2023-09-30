شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات سهلة عشان تزودى مناعة طفلك مع التقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقلبات الجوية وتغيير فصول السنة من أكثر الأشياء التي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض والفيروسات، وتؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعى وخصوصا عند الأطفال، لذلك ينصح الأمهات بالحفاظ على صحة طفلها وحمايته من الأمراض وتقوية المناعة.

وقال الدكتور أمجد الحداد استشارى المناعة والحساسية ورئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح : " مع تغيير الفصول فأن الأطفال هم الأكثر عرضة لمشاكل لنزلات البرد والأنفلونزا، ويعانون ايضا من النزلات الشعبية وبعض الأمراض الفيروسية".

وتابع الحداد،" أن هناك 5 كبسولات أساسية لزيادة مناعة الطفل أثناء تغيير فصول السنة وهى:

-كبسولة الغذاء

يجب أن يحصل الطفل على نسبة عالية من البروتين والذى يوجد فى" اللحوم، الألبان، البيض، السمك"، وينصح بالابتعاد عن "الغذاء الدهنى والغذاء السكرى المصنع "، لأن ذلك يضعف المناعة.

الرياضة مهمة جدا لجسم الطفل وينصح بتشجيعه على ممارسة الرياضة مثل "السباحة ، الجرى ، الكرة "، وذلك للحفاظ على جهازه المناعى مع تنشيط الدورة الدموية ".

-كبسولة النوم

النوم المبكر مهم جدا للأطفال ولا يقل عن 7 او 8 ساعات يومية.

-كبسولة البعد عن التدخين

يجب منع الاطفال عن التدخين السلبى ، لأنه يؤثر بشكل كبير على جهازه المناعى.

-كبسولة البعد عن التوتر

يجب على الأبوين تعزيز الحالة النفسية لطفلهم وابعاده عن مصادر التوتر والقلق ، فالضغط النفسى والتوتر من أكثر الأشياء التى تزيد من ضعف المناعة وخصوصا عند الأطفال.