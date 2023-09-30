استشاري أمراض القلب: إذا تعرضت لجلطة في القلب اطلب سيارة الإسعاف فورا.. ولا تذهب إلى المستشفى بسيارة خاصة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نصح الدكتور “خالد النمر” استشاري جراحة القلب وقسطرة الشرايين، بسرعة طلب سيارة الإسعاف فور الإصابة بجلطة في القلب.

وأوضح في تغريدة نشرها على موقع “إكس- تويتر سابقا”، بضرورة طلب سيارة الإسعاف عند الإصابة بجلطة في القلب، لأنها أسرع في إيصالك إلى المستشفى، إضافة إلى احتوائها على بعض الأدوية التي تنقذ المريض من زيادة المضاعفات.

وأشار إلى أنه لا يفضل الذهاب إلى المستشفى في سيارة خاصة لأنه من الممكن أن يؤدي الارتباك إلى حادث مروري.