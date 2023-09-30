شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى عظام يوضح أسباب إصابة النساء بتنميل اليدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني أغلبية السيدات من الإصابة بمشاكل صحية تتمثل فى تنميل اليدين فجأة، وذلك يرجع إلى عدة أسباب من أبرزها الضغط على العصب الأوسط فى الذراع، وفقًا لما أكده الدكتور إبراهيم حنتيرة استشارى العظام بمستشفى الهلال، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365".

وأوضح الاستشارى الأسباب التى تؤدى إلى تنميل اليد لدى الرجال أو النساء، أولها ضغط العصب الأوسط بالقدم ويحدث بشكل أكثر عند السيدات عن الرجال، لأن فى فترات الحمل تزيد نسبة المياة فى الجسم فتتضغط على الأنسجة.

كما ذكر الطبيب أن السبب الثانى للإصابة بتنميل اليد هو الضغط على العصب الأوسط فى الذراع ذاته، والسبب الآخر هو إصابة الفرد بالانزلاق الغضروقى يعرضه أيضًا إلى خطر الإصابة بتنميل فى الأصابع واليد، وأحد أسباب تنميل الأصابع الأكثر شيوعًا هي الإصابة بمتلازمة "النفق الرسغي"، وهذا يضغط على الأطراف اليد.

و"النفق الرسغي" هو ممر في قاعدة يد الشخص حيث يمر العصب المتوسط من خلاله، وفي بعض الحالات قد يسبب الضغط على هذا العصب متماثل فى حكة أو ألم في الإبهام، أو السبابة، أو الإصبع الأوسط.

وأكد الاستشارى، أن النساء هن أكثر الفئات عرضة من الرجال، نتيجة ما يحدث لديهم أثناء فترات الحمل من جانب، ومن جانب آخر نتيجة نقص الكالسيوم والفتامينات خاصة فيتامين د الذى يحتاجه الجسم.