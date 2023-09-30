9 فوائد صحية لإدخال الكركم لنظام طفلك الغذائي

توجد فوائد صحية عديدة لتناول الكركم لصحة الأطفال؛ وذلك لغناه بالعديد من مضادات الأكسدة التي تساعد على التعافي بشكل أسرع، ويمكن للأمهات إدخاله أيضاً إلى نظام الأطفال الغذائي اليومي، دون أي قلق لمساعدتهم على الهضم، إلا أنه في المقابل يجب الانتباه في حالة خضوع الطفل لأي نوع من أدوية سيولة الدم، وعدم تقديم الكركم إلا بعد استشارة الطبيب.

فيما يلي، وفقاً لموقع "بولد سكاي"، فوائد الكركم لطفلك.



1. الوقاية من سرطان الدم

الأطعمة الغنية بالكركم تقلل من خطر الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال، وهو سرطان في خلايا الدم البيضاء أو نخاع العظام، حيث يكون هناك نمو غير طبيعي للخلايا التي تنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم، وتدمر الخلايا والأنسجة السليمة.



2. منع الإصابة بالتليف الكيسي

يعد التليف الكيسي مرضاً رئوياً يمكن أن يكون مميتاً بالنسبة للأطفال، حيث تتراكم طبقة سميكة من المخاط في الرئتين، وتسبب التهابات ثانوية حادة وتتسبب في كثير من الأحيان إلى تلف البنكرياس وإعاقة الهضم.



3. تقوية مناعة الطفل

للكركم خصائص مضادة للالتهابات تحارب الإصابة بالعديد من الأمراض والتعافي أسرع من أي عدوى أو مرض.



4. صحة الجهاز الهضمي للطفل

يعد الكركم مضاداً قوياً للأكسدة، ويساعد في إنتاج الإنزيمات المضادة للأكسدة في الجسم، ومحاربة أي جذور حرة في نظام طفلك الغذائي، ويحمي أعضاءه الحيوية، مثل القلب والكلى والكبد، من أي ضرر خطير، وتساعد خصائص الكركم المضادة للأكسدة في الحفاظ على صحة المعدة والكلى والأمعاء لطفلك.

يساعد تناول الكركم، بشكل منتظم، على تحسين الهضم لدى الطفل؛ لغناه بالعديد من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية بطانة معدة الطفل عن طريق منع العصارات الهضمية من الإضرار ببطانة المعدة، ولحماية طفلك من الاضطرابات الهضمية؛ يمكن تقديم الحليب الممزوج بالكركم بشكل منتظم.



5. أمراض الجهاز التنفسي

يعد الكركم معززاً للمناعة، مما يحمي طفلك من أي نوع من الأمراض أو العدوى، خاصة الأمراض الشائعة، مثل البرد أو الإنفلونزا التي قد تضر بالجهاز التنفسي لطفلك بشكل كبير؛ وذلك لأن الكركم يحمي الجهاز التنفسي لطفلك ويبقيه نظيفاً من أي نوع من البلغم والاحتقان.



6. شفاء الجروح بشكل أسرع

إن وضع معجون الكركم على أي نوع من الجروح أو الحروق يساعد على شفائها أسرع، فقد تعمل الخصائص المضادة للميكروبات والالتهابات للكركم على تسريع شفاء الجروح، ولكن يجب أن يكون المعجون سميكاً بدرجة كافية ليبقى ويجف في المنطقة المصابة، يمكن أيضاً أن يؤدي الاستخدام الموضعي لمعجون الكركم إلى تحسين بشرة طفلك والحفاظ على نعومة جلده؛ لأنه يساعد في تنشيط خلايا جلد طفلك وطرد السموم منها وشفاء أي نوع من الأمراض الجلدية.



7. شفاء كسور العظام

يعتبر الكركم مسكناً طبيعياً للآلام؛ لأنه يساعد على تقليل مدى الألم والمعاناة التي قد يعاني منها طفلك نتيجة الإصابة بالكسور؛ وذلك لغناه بمركبات الكركمين، والتي تعد مكوناً رئيسياً للكركم، ويساعد تناول الطفل للكركم مع الحليب إلى تسريع عملية شفاء العظام المكسورة، كما يساعد تناول الكركم على منع أي التهاب في المفاصل؛ وذلك لأن مسحوق الكركم له تأثيرات مضادة للالتهابات.



8. الحماية من تسوس الأسنان

تدليك الأسنان بالكركم المحمص المطحون يساعد على محاربة التسوس وعلاج آلام ونزيف اللثة عند الأطفال؛ وذلك لغنى الكركم بخصائص مضادة للفيروسات والجراثيم.



9. مضاد كبير للحساسية

يصاب الطفل بالحساسية كرد فعل لدخول أي أجسام غريبة إلى جسم الطفل، ومع ذلك إذا كان طفلك يتناول الكركم بشكل منتظم؛ فهذا يعني أنه يتمتع بالفعل بنظام مناعة قوي.

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