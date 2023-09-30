شكرا لقرائتكم خبر عن الدم فى براز الطفل.. متى يصبح علامة تحتاج لتدخل طبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدم فى براز الأطفال من المشكلات الصحية الشائعة والمتكررة، هذا ما أكده الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى أبو الريش، موضحًا أن بعض الحالات تعانى ظهور الدم في البراز وعلينا فهم طبيعة كل حالة.

وقد يعانى الطفل من دم لونه أسود مع البراز، وهذا الدم هو الدم غير المقلق أو الدم المهضوم في الأمعاء فتغيرت طبيعته وشكله وماهيته، وليس مقلقًا ما دام طارئا وليس مستمرًا ولا يعانى الطفل معه من مشكلة مرضية أخرى.

أما الدم الأحمر أو الطازج فيظهر في البراز ويصبح علامة غير صحية، إذا كان مرتبطًا أيضًا بمشكلة صحية أخرى أو أعراض أخرى، مثل انخفاض درجة وعى الطفل، أو شعوره بالإعياء والاصفرار، تغير لونه ونشاطه وحركته بشكل عام، أو يعانى من ألم في بطنه أو قيء أو انقطاع في تناول الطعام.

هذه العلامات مجتمعة أو متفرقة وفقًا لما قاله الدكتور محمد عبد الفتاح، فهى تنذر بمشكلة صحية ولابد حينها من عرض الطفل على الطبيب، ولكن إذا كان الدم طفيف وغير مستمر ولا يوجد معه أيا من الأعراض السالفة الذكر، فقد يكون مجرد شرخ شرجى، يستدعى العرض على الطبيب ولكنها حالة ليست طارئة، لذا فلابد من أن تتابع الأم طفلها وتتابع الأعراض العامة المصاحبة لنزول الدم مع البراز.