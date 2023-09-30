شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المشى 3000 خطوة يوميًا يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن المشي كل يوم يمنحك المزيد من الطاقة، ويقلل من التوتر ويقي من بعض الأمراض المزمنة، وفقًا للمركز الكندي للصحة والسلامة المهنية، وقد حددت دراسة جديدة سببًا آخر يدفعك إلى المشى.



المشى يوميا يخفض الضغط

وجدت الدراسة حسب موقع " ctvnews"، والتي نشرت في مجلة تطوير وأمراض القلب والأوعية الدموية، أن المشي حوالي 3000 خطوة إضافية يوميًا يمكن أن يقلل بشكل كبير من ضغط الدم لدى كبار السن المصابين بارتفاع ضغط الدم.

تظهر البيانات من عام 2016 إلى عام 2019 أن 23 % من البالغين الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 79 عامًا، أبلغوا عن تشخيص ارتفاع ضغط الدم.

لاستكشاف آثار زيادة المشي على المصابين بارتفاع ضغط الدم، ركزت الدراسة على مجموعة من 21 شخصًا بالغًا، تتراوح أعمارهم بين 68 إلى 78 عامًا، قالوا إنهم عاشوا حياة خاملة في الغالب ولم يسيروا سوى حوالي 4000 خطوة يوميًا قبل الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

واستنادا إلى تحليل دراسات أخرى ذات صلة، قال الباحثون إن جعل المشاركين يسيرون 3000 خطوة أخرى يوميا يعتبر هدفا معقولا.

لتتبع نتائجهم، تم إرسال مجموعة أدوات للمشاركين تحتوي على أجهزة مراقبة ضغط الدم، ومذكرات لتسجيل التقدم الذي يحرزونه، وعدادات وهي أجهزة تحسب عدد الخطوات التي يتخذونها.

ووجد الباحثون في المتوسط أنه بعد المشي، شهد عدد أكبر من المشاركين انخفاضًا في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمقدار سبع وأربع نقاط على التوالي.

يقيس ضغط الدم الانقباضي الضغط في شرايينك عندما ينبض قلبك، في حين أن ضغط الدم الانبساطي هو ما يقيس الضغط في شرايينك عندما يرتاح قلبك بين الضربات، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

وتشير نتائج الدراسة إلى أن المشي حوالي 7000 خطوة يوميا يمكن أن يعادل تناول الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم لخفض ضغط الدم، وبينما كان ثمانية مشاركين يتناولون هذه الأنواع من الأدوية بالفعل، إلا أنهم ما زالوا يرون تحسنًا في ضغط الدم الانقباضي من زيادة المشي.

ووجد الباحثون أيضًا أن أفضل النتائج تأثرت بكمية الخطوات وليس بكثافة النشاط البدني.