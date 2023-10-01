فوائد الفول اليابس للنساء لا تُقدر بثمن

يُعد الفول ذا قيمة غذائية عالية، ويحتوي على العديد من كل العناصر الغذائية التي تحتاجينها تقريباً؛ فهو مليء بالبروتين والألياف، ويحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية. كما يحتوي على نسبة عالية من مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن. ويمكن أن توفر العناصر الغذائية الموجودة في الفول فوائد كبيرة لتعزيز صحة النساء خصوصاً، فما فوائد الفول اليابس للنساء؟.. إليكِ التفاصيل.

- يساعد على فقدان الوزن

يُعتبر الفول من الأطعمة الصديقة لخسارة الوزن التي يمكنك تناولها؛ فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف. وقد وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً غنياً بالألياف، بما في ذلك الفول أو الفاصوليا، يعانون من جوع أقل. وربطت دراسة أخرى تناول الفول والفاصوليا بتحسين التغذية، وانخفاض وزن الجسم، وانخفاض الدهون في البطن.

- يعزز صحة القلب

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم. إن تناول الفول والبقوليات الأخرى بانتظام قد يساعد في تقليل المخاطر؛ فقد وجدت مراجعة لـ26 دراسة أن اتباع نظام غذائي غني بالفول والبقوليات الأخرى يمكن أن يخفِّض بشكل كبير نسبة الكوليسترول الضار «LDL»، وهو عامل خطر مهم للإصابة بأمراض القلب.

- يحارب مرض السكري من النوع الثاني

تشير الأدلة إلى أن الفول أو الفاصوليا قد يفيد مرضى السكري؛ حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف، يبلغ متوسطها نحو 5-8 غرامات لكل وجبة. لديه أيضاً مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض جداً.

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض ترفع نسبة السكر في الدم ببطء، وهو أمر مهم لإدارة مرض السكري.

وبالتالي، فإن اتباع نظام غذائي غني بالفول يمكن أن يخفِّض نسبة السكر في الدم ومستويات HbA1c، التي تقيس السيطرة على نسبة السكر في الدم مع مرور الوقت.

خلصت مراجعة لـ41 دراسة إلى أن الفول والبقوليات الأخرى يمكن أن تخفِّض مستويات السكر في الدم والأنسولين ومستويات HbA1c في أثناء الصيام.

- يحسِّن عملية الهضم

الفول مليء بالألياف غير القابلة للذوبان، التي لا يستطيع جسمك هضمها. يمكن أن تساعد الألياف غير القابلة للذوبان في زيادة حجم البراز؛ ما يقلل من مشكلات مثل الإمساك. بعض البكتيريا الموجودة في جهازك الهضمي تستهلك هذه الألياف غير القابلة للذوبان، وتناول الألياف غير القابلة للذوبان يساعد على تغذية هذه البكتيريا الجيدة؛ ما يحافظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة.

- يخفِّض خطر الإصابة بالسرطان

يُعد الفول -كالفاصوليا- مصدراً جيداً للمغذيات النباتية. قد تساعد هذه العناصر الغذائية في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي والقولون.

- خفض ضغط الدم

الفول مفيد كثيراً في عملية خفض ضغط الدم لدى النساء، وبالأخص في مرحلة سن اليأس.قد تساعد المغذيات النباتية أيضاً في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتقليل أعراض انقطاع الطمث.

- تعزيز صحة الجسم

يحتوي الفول على العديد من العناصر الغذائية الحيوية، بما في ذلك حمض الفوليك الضروري للصحة العامة، ولتكوين خلايا دم حمراء صحية، والمساعدة في منع عيوب الأنبوب العصبي لدى الجنين في أثناء الحمل.

- مليء بمضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة الجسم على إزالة الجذور الحرة الضارة في الجسم، والفول يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من الأمراض.

وهو مفيد لتعزيز صحة لبشرة والجلد ويساعد في مقاومة الإجهاد والتعب في الجسم.

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