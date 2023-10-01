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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تأثر وظائف الكبد.. “النمر” يكشف 5 مضاعفات لإدمان المُسكّنات وينصح والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ إن إدمان المُسكّنات مثل دواء الباراسيتامول، الذي يحمل أسماءً تجارية عدة كفيفادول، وبنادول، وأدول، وغيرها، يُعَرّض المريض إلى مضاعفات جانبية، خاصة إذا تناول جرعات عالية لفترات طويلة.
وأوضح، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن من المضاعفات الجانبية في هذا الحالة “تورم الأطراف، وارتفاع الضغط، والخفقان، والصداع، وتأثر وظائف الكبد”.
ونصح “النمر”؛ بترشيد استخدام المُسكّنات، بحيث تكون الجرعة بتوصية الطبيب وتحت إشرافه مباشرةً.