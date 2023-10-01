شكرا لقرائتكم خبر عن التعرق الليلى والأرق علامة على متحور كورونا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف لدى الأشخاص أن أعراض فيروس كورونا كانت تتمثل فى العطس والسعال والاحتقان الشديد ،وضيق التنفس، وارتفاع درجة الحرارة، وأحيانا فى بعض الحالات تعانى من تكسير فى الجسم بأكمله، إلا أن الباحثون اكتشفوا عرض آخر عقب متحورات كورونا فى الفترة الاخيرة، وسيوضح التقرير التالى ذلك، بحسب ما نشره صحيفة "ديلى اكسبريسexpress " البريطانية.

عقب ظهور متغيرات فيروس كورونا كل من ايريس (EG.5) ، و بيرولا (BA.2.86)، وجد الأطباء أن هناك أعراضا جديدة بالاضافة إلى الأعراض سالفة الذكر، وهو التعرق الليلى والأرق هذا يشير الى إصابة الشخص بمتغيرات فيروس كورونا الجديدة.

وأشار الأطباء إلى أن مسالة العرق الشديد التى تحدث للفرد لا تلاحظ حتى يستيقظ في الصباح. ويصاحب ذلك سهر طويل وإجهاد.

تعرق

كان من المعروف أن علامات فيروس كورونا تظهر على شكل أعراض مثل السعال وفقدان حاسة التذوق أو الشم وضيق التنفس.ولكن في السنوات التي تلت ذلك، شهدنا ظهور مجموعة واسعة من الأعراض، وبعضها قد يكون غير متوقع.

وفى ذات السياق قال خبراء هيئة الخدمات الصحية بالمملكة المتحدة إن البلاد شهدت ارتفاعًا في حالات كوورنا نتيجة انتشار سلالتين جديدتين من متغيرات فيروس كورونا تم اكتشافهما لأول مرة هذا العام.

ومن جانبها أوصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ، الافراد بالبقاء في المنزل ،وتجنب الاتصال بالآخرين إذا ظهرت عليك الأعراض السابق ذكرها ، للمساعدة في منع انتشار المرض.