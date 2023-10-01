شكرا لقرائتكم خبر عن خضراوات قد تزيد وزنك.. تجنبها لو بتعمل دايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مما لا شك فيه أن النظام الغذائى يلعب دورا مهما فى الحفاظ على الصحة العامة للأشخاص، إلا أن عملية سوء التغذية تؤدى إلى زيادة الوزن، كما أنها تؤثر على الصحة بشكل عام، وتسبب أضرار بالغة لديهم، وسيوضح هذا التقرير بعض المواد الغذائية التى تساعد على الإصابة بالسمنة، وأيضا الأطعمة التى تحافظ على سلامة الجسم، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة ديلى اكسبريس" express "البريطانية.

واكتشف عدد من الباحثون فى كلية تي أتش تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد، عن أن تناول بعض الخضراوات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن في وقت لاحق من الحياة.

أجريت دراسة حديثة شارك فيها 136,432 شخصًا، وكانت أعمارهم تتراوح ما بين 65 عامًا أو أقل، وتم تناولهم أنظمة غذائية مختلفة لبيان المواد الغذائية التى تساعد فى زيادة الوزن .

وجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا البطاطس والبازلاء والذرة الحلوة كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن من أولئك الذين تناولوا البروكلي والجزر والسبانخ.

يميل الأشخاص الذين تناولوا الخضراوات غير النشوية، مثل البروكلي والجزر والسبانخ، إلى اكتساب 6.6 رطل أقل من أولئك الذين تناولوا الخضراوات النشوية.يمكن لأولئك الذين يتناولون البطاطس والذرة الحلوة أن يتوقعوا اكتساب 5.7 رطل أكثر خلال نفس الفترة الزمنية.

وكانت هذه الارتباطات أقوى بين المشاركين الذين لديهم وزن زائد في الجسم مقارنة بأولئك الذين لديهم وزن صحي.

وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع مستويات السكر فى الدم تؤثر على زيادة الوزن .وأوصت بالتحول إلى الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والفواكه مثل التفاح، يمكن أن يحافظ على الصحة ولا يعمل على زيادة الوزن .

تسلط نتائج الدراسة أيضا الضوء على أهمية الكربوهيدرات ومصدرها لإدارة الوزن على المدى الطويل.