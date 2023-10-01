أفضل الأطعمة لحرق دهون البطن 

بيروت - نادين محمد - عند الحديث عن دهون البطن فقد تكون هذه هي المنطقة الأعند من حيث فقدان الوزن، ربما لأنها منطقة الأمان للجسم الذي يخزن فيها احتياجاته خوفًت من نقص السعرات مستقبلًا.

هنا أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الألياف أو البروتين أو الدهون الصحية كل هذا يجعلها الخيار الأفضل للتخلص من دهون البطن، فإذا قمتِ بإدراجها ضمن قائمة طعامكِ اليومية، مع الحفاظ على نظام غذائي متوسط أو منخفض السعرات الحرارية بالإضافة إلى النشاط الرياضي، فكل هذا يضمن لكِ في النهاية بطن مسطح.



لماذا لا نفقد دهون البطن بسهولة؟



الدهون حول بطنك، والمعروفة أيضًا باسم الدهون الحشوية، واحدة من أخطر أنواع الدهون، فعند ارتفاع نسبتها فإن الأمر قد يؤدي إلى أمراض ومضاعفات صحية أخرى.

يمكن أن تساهم بعض الأطعمة في إنقاص الوزن، الأمر الذي قد يؤدي بمرور الوقت إلى تقليل دهون البطن . على سبيل المثال، الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف والدهون الجيدة مثل الأفوكادو والبيض واللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة يمكن أن تدعم عملية التمثيل الغذائي.

وفقا لتقرير نشر في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي ، ارتبط تناول البروتين عالي الجودة بانخفاض مستويات الدهون في البطن ومحيط الخصر. يمكن أن يكون هذا نتيجة لعدة أسباب، البروتين يمكن أن يقلل من هرمونات الجوع ، ويزيد من كتلة العضلات الهزيلة ، ويقلل الرغبة الشديدة في تناول الطعام .

إضافة الأطعمة الصحية للروتين اليومي يساعد على خفض بروز البطن- المصدر freepik

عندما يتعلق الأمر بالألياف ، فقد وجدت دراسات منشورة في مجلة Obesity ، أن ارتفاع استهلاك الألياف يرتبط بانخفاض الدهون في البطن. وجدت إحدى الدراسات أنه مع كل زيادة بمقدار 10 جرام في الألياف، كان هناك انخفاض بنسبة 3.7٪ في دهون البطن على مدى خمس سنوات.

لا تحافظ الألياف على تحسين عملية الهضم فحسب، مما يمكن أن يقلل الانتفاخ في منطقة البطن، ولكن وجد أنها تساعد في تحسين بكتيريا الأمعاء بمرور الوقت،ما يخفض مستويات الدهون في البطن .



أطعمة تخفض دهون البطن:

1- لحم بقر

إذا كنتِ بحاجة إلى بعض البروتين الخالي من الدهون الذي سيساعدك على الشعور بالشبع ويساعدك على تحقيق أهدافك المتمثلة في فقدان دهون البطن، فإن لحم البقر الخالي من الدهون يعد خيارًا سهلاً ولذيذًا.

ساعدكِ البروتين على الشبع بشكل أسرع، ويزيد من الشعور بالامتلاء بعد الوجبات، ويدعم بناء العضلات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل التمثيل الغذائي قليلاً . "كما أن له تأثيرًا حراريًا عاليًا، مما يعني أنه يحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء عملية الهضم.

2-الشوفان

البروتين مهم للمساعدة في فقدان الدهون في البطن، وكذلك الألياف. إن الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف ( 4 جرام من الألياف لكل نصف كوب ) هو الشوفان.يوفر الشوفان نسبة عالية من ألياف بيتا جلوكان والكربوهيدرات المعقدة، مما يوفر طاقة كما يساعد في السيطرة على الجوع.

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3- الزبادي



الزبادي هو طعام ممتاز لحرق الدهون في البطن لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين وانخفاض في السكر. على سبيل المثال، يوجد حوالي 20 جرامًا من البروتين وسبعة جرامات من السكر في حاوية متوسطة الحجم من الزبادي اليوناني قليل الدسم . يحتوي الزبادي اليوناني أيضًا على نسبة عالية من البروتين، يساعد في التحكم في الشهية وتعزيز العضلات. كذلك، البروبيوتيك الموجود في الزبادي يحسن صحة ميكروبيوم الأمعاء، والذي تم ربطه بالتحكم في الوزن.



4- صدور الدجاج



إذا كنتِ تبحثي عن مصدر آخر للبروتين الخالي من الدهون يمكن أن يساعدكِ في تحقيق أهدافكِ المتعلقة بإنقاص الوزن، فإن صدر دجاج طعام يوصى به. يحتوي صدر الدجاج سعة 3 أونصات على 123 سعرة حرارية فقط ومليء بـ 24 جرامًا من البروتين ، ويساعدكِ البروتين على تناول كميات أقل من الطعام وسعرات حرارية أقل، مما يساهم في فقدان دهون البطن لأنه مشبع ويثبت نسبة السكر في الدم.

صدور الدجاج المخلية غنية بالبروتين - المصدر freepik



5- الليمون



قد لا يكون الليمون في حد ذاته طعام مشبع، لكن إدخال الليمون في وصفاتك المفضلة يمكن أن يساعد في تحقيق أهدافكِ المتعلقة بفقدان دهون البطن. الليمون منخفض جدًا في السعرات الحرارية، وإضافته على الطعام أحد أفضل الأسرار التي يستخدمها الطهاة لإضافة نكهة بدون الحاجة لإضافة الدهون والمخللات العالية في السعرات الحرارية.

يحتوي الليمون على مادة البوليفينول القوية التي قد تساعد على منع تراكم الدهون في الجسم ومنع السمنة، مما يعني انخفاض الدهون في كل مكان، وخاصة البطن.

قومي بعصر الليمون فوق السلطات والأسماك والدجاج للحصول على النكهة والفائدة معًا.

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المصادر :

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