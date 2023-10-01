شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة طبية علمية جديدة ..علاج جديد لصغط الدم وامراض القلب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام أجنبية عن ظهور نوع جديد من أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم أملا بالشفاء للعديد من المرضى.
ويعد ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط المعروف كذلك باسم ضغط الدم المقاوم، من عوامل الخطر الرئيسية للحالات المرضية والوفيات المرتبطة بالأمراض القلبية الوعائية في جميع أنحاء العالم.
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ووفق أخصائي الطب الوقائي لأمراض القلب، والمدير المشارك لمركز أمراض ضغط الدم في مستشفى كليفلاند كلينك لوك لافين تتمثل طريقة عمل عقار لوروندروستات في تقليل إنتاج الجسم لهرمون ألدوستيرون، الذي تفرزه الغدة الكظرية بهدف المساعدة في تنظيم ضغط الدم من خلال التحكم بمستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الدم.
ووفق وكالة الأنباء "الألمانية" فإن عقار لوروندروستات أظهر فعالية ملموسة في خفض ضغط دم المرضى المرتفع، بصورة آمنة. وتُظهر المؤشرات بأنه قد يكون مفيدا لمرضى ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالسمنة.