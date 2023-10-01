شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة طبية علمية جديدة ..علاج جديد لصغط الدم وامراض القلب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام أجنبية عن ظهور نوع جديد من أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم أملا بالشفاء للعديد من ‫المرضى.

ويعد ارتفاع ‫ضغط الدم غير المنضبط المعروف كذلك باسم ضغط الدم المقاوم، من عوامل ‫الخطر الرئيسية للحالات المرضية والوفيات المرتبطة بالأمراض القلبية ‫الوعائية في جميع أنحاء العالم.

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ووفق أخصائي الطب الوقائي لأمراض القلب، والمدير ‫المشارك لمركز أمراض ضغط الدم في مستشفى كليفلاند كلينك لوك لافين تتمثل طريقة عمل ‫عقار لوروندروستات في تقليل إنتاج الجسم لهرمون ألدوستيرون، الذي تفرزه ‫الغدة الكظرية بهدف المساعدة في تنظيم ضغط الدم من خلال التحكم بمستويات ‫الصوديوم والبوتاسيوم في الدم.

‫ووفق وكالة الأنباء "الألمانية" فإن عقار لوروندروستات أظهر فعالية ملموسة في خفض ضغط دم المرضى المرتفع، بصورة آمنة. ‫وتُظهر المؤشرات بأنه قد يكون مفيدا لمرضى ارتفاع ضغط الدم المرتبط ‫بالسمنة.