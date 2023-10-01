أفضل حبوب حساسية الانف

بيروت - نادين محمد -

مع حلول الفصل المتقلب يبحث الكثيرون عن افضل حبوب حساسية الانف. فقد يعانون في هذه الحالة من بعض الاعراض المزعجة ومنها العطس المتكرر، احتقان الانف والسيلان المتواصل. ويصف الاطباء في هذه الحالة انواعاً مختلفة من الادوية التي تساعد على الحد من تأثير هذه المشاكل على الحياة اليومية. ولأن حساسية الانف مشكلة مزعجة، من الضروري التعرف على افضل العلاجات لها.

افضل ادوية حساسية الانف



يريد الكثير من الاشخاص ان يعرفوا المعلومات اللازمة والمفيدة عن افضل حبوب حساسية الانف. وهي تتوفر بتركيبات عدة ومن المهم الاطلاع عليها من اجل اختيار الاكثر فاعلية منها.

حبوب مضادات الهسيستامين



- تعتبر من اكثر الانواع استخداماً. تعمل على تعطيل نشاط مركب الهستامين في الجسم.

- يمكن ان يبدأ مفعول هذه الحبوب بالظهور بعد ساعتين كحد اقصى من تناولها. وهي تساعد على التخلص من الاعراض في مدة قياسية. لكن يجب الانتباه لأنها يمكن ان تؤدي الى الشعور بالنعاس والم الرأس. ومن افضل الادوية التي تحتوي عليها دايفنهايدرامين ولوراتادين.





مضادات الاحتقان



- هي من العلاجات قصيرة الامد للحساسية.

- يمكن ان يستخدمها كل الاشخاص باستثناء اولئك الذين يعانون من الامراض المزمنة مثل امراض القلب والدماغ. ومن الادوية المفيدة في هذه الحالة السودوافيدين والفينيليفرين.

الكورتيكوستيرويدات



- تعتبر العلاج الفعال للاعراض الشديدة الني يمكن ان ترافق مشكلة حساسية الانف.

- ينصح باستخدامها لمدة لا تتخطى الـ10 ايام. والسبب انها يمكن ان تؤدي الى المعاناة من مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مستوى السكر في الدم، قرحة المعدة.

- من الادوية التي تحتوي عليها بريدنيزولون وميثيلبريدنيزولون.



ادوية حساسية الانف



بعد معرفة افضل حبوب حساسية الانف من المفيد ايضاً التعرف على ابرز العلاجات الاخرى شائعة الاستخدام.

- بخاخات الانف التي تحتوي على مضادات الهيستامين. وهي سريعة المفعول. لكن يمكن ان تنتج عنها بعض الاعراض الجانبية مثل المذاق المر في الفم، الارهاق، الغثيان. ومن ابرز انواعها ازيلاستين واولوباتادين.

- البخاخات المضادة للاحتقان التي يجب استخدامها لمدة لا تزيد عن 3 ايام. ومنها اوكسيميتازولين وتيتراهيدروزولين.

- بخاخات الانف السترويدية التي يمكن استعمالها يومياً. لكن يجب الانتباه الى انها لا توفر النتائج السريعة. كما يمكن ان تؤدي الى نزيف الانف الخفيف. ومنها البيكلوميثازون والفلونيسوليد.



تحذير من حبوب الحساسية



قبل استخدام افضل حبوب حساسية الانف من الضروري جداً ان تتم استشارة الطبيب الاختصاصي. وخصوصاً في حالات مثل التقدم في السن، الحمل والرضاعة، تناول بعض انواع الادوية والمتممات الغذائية، المعاناة من الامراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

ومن اجل العناية بصحة الانف ينصح ايضاً بالقيام ببعض الخطوات اليومية الى جانب تناول الحبوب.

- تنظيف فتحات الانف بانتظام بمحلول ملحي.

- العناية بلوازم النوم مثل الاغطية عن طريق غسلها بالماء على درجة حرارة لا تقل عن 55 مئوية.

- الافضل الحد من فرش السجاد في المنزل لأنه قد يحتوي على الكثير من الغبار والجزيئات المسببة للحساسية. ومن المفيد استخدام جهاز ازالة الرطوبة.

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