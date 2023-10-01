شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوضح فوائد المشروبات الدافئة فى الخريف وينصح بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من منا لا يبدأ يومه بمشروب به الكثير من الكافيين كالقهوة والشاى، رغبة منه فى الشعور باليقظة والتخلص من الخمول والكسل، فى حين يهمل الكثير منا المشروبات العشبية الدافئة التى لها من الفوائد الكثير، كما أنها تعزز من الصحة العامة بشكل عام.

الدكتور ماهر الجارحى استشارى أمراض الباطنة والصدر، ونائب وحدة الحميات بمستشفى حميات إمبابة، أوضح أنه وبما أننا على أبواب فصل الخريف، ومع التقلبات الجوية مابين طقس حار وآخر بارد، مع بعض الأتربة التى تزورنا بين الحين والآخر، فعلينا أن نكون أكثر حرصًا على إدخال المشروبات العشبية الدافئة والصحية فى نظامنا الغذائى اليومي واستبدالها ببعض المشروبات الغنية بالكافيين كالصودا السوداء، ومشروبات الطاقة، وكذا الشاى والقهوة تدريجيا، نظرا لفوائدها الصحية الكبيرة.

وتابع استشارى أمراض الباطنة والصدر أن المشروبات العشبية الدافئة معتدلة الحرارة، تساعد الجسم على الشعور بالاسترخاء والهدوء، كما أنها مفيدة وبشكل خاص لمن يعانون البلغم، لأنها تقلل من لزوجة البلغم فى الرئتين، وهو ما يساعد على اذابته بشكل طبيعي والتنفس بشكل مريح وتقليل نوبات الكحة التى تصيب من يعانون منه، لذا هى مثالية فى هذا التوقينت الذي تكثر فيه الاصابه بالبرد وأدوار الصدر.

إضافة لما سبق فإن المشروبات العشبية وفقًا لدكتور ماهر، تساعد على تعزيز التنفس بأريحية خاصة عند استنشاق بخارها المتصاعد، وتفيد مرضي جيوب الأنفية وانسداد الأنف، كما أنها تعزز من تنظيم الهضم، وتخفيف حدة مشكلات المعدة وتهدئتها لتقلصاتها واضطراباتها، فهى معزز قوي لسلامة الجهاز الهضمي، وتقلل من الغازات والانتفاخ أن أيضًا.

وينصح بتناول كوبين من المشروبات العشبية الدافئة خلال اليوم فى بدايته ونهايته على سبيل المثال، ومن أبرز أنواع المشروبات المفيدة، يأتى البابونج والينسون، والنعناع والشاى الأخضر، الكراوية، على رأس هذه المشروبات الصحية التى ينصح بها.