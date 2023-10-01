نصيحتان من طبيب لإيقاف تساقط الشعر بسرعة

تساقُط الشعر مشكلة شائعة، وغالباً ما تكون أسبابُها مشاكلَ صحية معينة.. فإذا كنتِ تفقدين شعر رأسك؟ يقدّم لك الطبيب الأمريكي بونام ديساي Poonam Desai، المتخصص في طب الطوارئ وطب مكافحة الشيخوخة، نصيحتين فعّالتين؛ للتصرف في أسرع وقت ممكن.

متى يصبح تساقط الشعر ظاهرة غير طبيعية؟

ليس من غير الطبيعي فقدان ما بين 50 إلى 100 شعرة يومياً.. ومع ذلك، عندما يؤدي مرور الفرشاة إلى جمع كميات هائلة من الشعر كل يوم؛ فمن الضروري معرفة السبب.

لأنه، على عكس مما قد يعتقده المرء؛ فإن تساقط الشعر ليس ظاهرة ذكورية فقط، يمكن أن تتأثر النساء أيضاً (خاصة في فترة انقطاع الطمث)، بفقدان كثافة الشعر، أو ظهور مناطق متفرقة، أو حتى الجزء الأوسط الواضح بشكل متزايد.

كمية كافية من الحديد في الدم ونوم جيد ضدّ تساقط الشعر

إذا كان شعرك يميل إلى التساقط؛ فقد نشر الدكتور بونام ديساي حديثاً مقطعَ فيديو على "تيك توك"، يحتوي على نصيحتين مفيدتين للغاية في منع تساقط الشعر، وهما:

أولاً: يوصي الدكتور بونام ديساي بفحص مستويات الحديد في الدم لديك.. "الحديد معدن أساسي لنموّ الشعر.. إذا كان شعركِ خفيفاً، اطلبي من طبيبك العام أن يطلب إجراء فحص دم؛ لمعرفة ما إذا كنت تعانين من نقص الحديد أم لا".

و"إذا كنتِ تعانين بالفعل من نقص الحديد؛ فقد تكون المكملات الغذائية (بوصفة طبية فقط) مفيدة، ويمكنك أيضاً تعديل نظامك الغذائي؛ ليضم الأطعمة الغنية بالحديد مثل: اللحوم الحمراء ومشتقاتها، والبقوليات (الحمص والعدس والفول وغيرها).

ثانياً: ينصح الطبيب بالاهتمام جيداً بالنوم: "اذهبي إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة، في الواقع.. يتم إطلاق IGF-1 (لعامل النمو الأول الشبيه بالأنسولين، وهو جزيء يشارك في نمو الشعر) خلال الجزء الأول من النوم العميق، إذا لم تكن دورة نومك منتظمة بشكل منتظم، قد يكون إنتاج IGF-1 لديك غير كافٍ".

أبرز مصادر الحديد الغذائية

- اللحم البقري المشوي.

- كبدة الغنم أو العجل أو الدجاج المقلّبة على النار.

- كلى الضأن المقلّبة على النار.

- فول الصويا المطبوخ، والتوفر.

- المحار المطهو على البخار، والروبيان المطهي.

- الفاصوليا البيضاء والحمص والعدس والفول المطبوخ.

- بذور اليقطين.

- العناصر الغذائية المدعّمة بالحديد.

- السبانخ المسلوقة والطماطم المهروسة والمعلبة.

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