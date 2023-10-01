تعد المشروبات الغازية والتي تحتوي على الصودا أساساً من المشروبات التي يحبها الكبار والصغار، وقد أصبحت سيدة كل الموائد بالإضافة إلى أنها الخيار الأول في شهور الصيف مثلاً، ورغم مضارها الصحية إلا أن الإقبال عليها يكون شديداً ولا يتوقف، وخاصة أن المرأة الحامل تحبها وتشعر بأنها مرطبة ومنعشة والحقيقة عكس ذلك تماماً، فهي تضر صحة الأم الحامل والجنين، ولذلك فقد التقت "سيدتي وطفلك" وفي حديث خاص بها بالدكتورة ختام يونس؛ استشارية النساء والولادة؛ حيث أشارت إلى أضرار شرب الصودا على الحامل والجنين وبدائلها الطبيعية كالآتي:

مكونات عبوة المشروبات المحتوية على الصودا

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر، فكل زجاجة صغيرة أو عبوة من المياه الغازية سعة الـ" 200مل" تحتوي على 10 ملاعق من السكر.

تحتوي المشروبات الغازية على الكافيين، فالكوب الواحد من المياه الغازية يحتوي على ما يقارب 71 غراماً من الكافيين.

وعملية استبدال السكر الذي يدخل في تركيب المياه الغازية المصنعة لمن يتبعون الحمية ومرضى السكر بمواد أخرى ضارة مثل مركب الاسبرتام، وذلك لتوفير الطعم الحلو مما يؤدي لأضرار أكبر من ضرر السكر، ولكن هناك حوامل يعتقدن أنه يكون مفيداً لهن.

وتحتوي المياه الغازية على غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يقضي على الخمائر الطبيعية في المعدة مما يؤدي لعسر الهضم الذي يصيب الحوامل والإمساك، والمشاكل الهضمية المختلفة.

وتحتوي عبوات الصودا على الأحماض الفسفورية التي هي المسبب الأول لهشاشة العظام وسهولة التعرض للكسور لاحقاً.

وتحتوي أيضاً على معادلات الحموضة، وهذه تؤدي إلى الخلل في وظائف الكلى.

أضرار الصودا على صحة الحامل والجنين

بسبب ارتفاع نسبة السكر في المياه الغازية فإن الحامل معرضة لارتفاع نسبة السكر في دمها بصورة كبيرة؛ حيث يصل السكر الموجود بكثرة في المياه الغازية إلى الدم فيقوم جسم الحامل بإنتاج الإنسولين بكمية كبيرة ليعمل على خفض السكر المفاجئ الذي وصل للدم، وبالتالي تزداد شهية الحامل نحو الحلويات وتقل المواد الغذائية المتوازنة ذات القيمة العالية من الوصول لجسمها فتعاني من زيادة الوزن مع نقص واضح في الكالسيوم والحديد مثلاً، وهما عنصران مهمان للحامل وجنينها مما يعرض الحمل ذاته للخطر؟

وتستبدل النساء الحوامل للأسف المياه الغازية بالماء الصحي الذي يحتاجه جسمها مما يراكم السموم في جسمها والتي تنتقل إلى الجنين.

ومن المفضل تناول المياه الغازية بكمية قليلة جداً خلال اليوم وليس على مدار الساعة؛ لأن هناك نساء يعانين من الإدمان عليها، حيث تتسرب مادة الكافيين من المشيمة إلى الجنين فيخرج الجنين على الحياة، وهو ضعيف البنية وكذلك يعاني من الإدمان على الكافيين والأرق وقلة النوم والعصبية.

الكافيين الموجود في المياه الغازية يؤدي لزيادة الشعور بحرقة المعدة خصوصاً في الشهور الأخيرة، وحيث تعزو الأمهات بالخطأ أنه بسبب شعر الجنين، ولكن ذلك ليس صحيحاً.

ومن مخاطر المياه الغازية تعرض الحامل للولادة المبكرة، وبالتالي قد يموت الجنين بسبب عدم اكتمال نموه وفي حال اكتمال الحمل تلد الأم طفلاً بوزن ناقص وضعيف النمو.

وقد وجدت الأبحاث أن الأمهات اللواتي يتناولن مشروبات الصودا خلال الحمل يتعرض أطفالهن لاحقاً إلى مشكلات في القدرات غير اللفظية لحل المشكلات وذاكرة لفظية ضعيفة أساساً.

وترفع مشروبات الصودا من فرص إصابة الطفل بالربو في سن الثامنة من عمره حسب آخر الدراسات.

وفي حال إسراف الأم الحامل بشرب المشروبات المحتوية على الصودا في الثلث الأخير من الحمل فيتعرض الجنين للإصابة بزيادة مبكرة في دهون الدم في حياته.

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نصائح لتقليل الكافيين في مشروبات الحامل

يجب أن تحرص الحامل على عدم تناول المياه الغازية مع الطعام.

وفي حال شرب المياه الغازية فيكون ذلك بعد تناول الطعام بساعتين لكي تستفيد من محتوى الطعام الصحي.

ويفضل استبدال العصائر الطبيعية بالمياه الغازية.

كما يجب على الحامل تقليل الشوكولاتة أيضاً لأنها تحتوي على الكافيين.

ويجب على الحامل عدم شرب الشاي الغامق لاحتوائه على الكافيين أيضاً مثله مثل المياه الغازية واستبدال المشروبات العشبية الصحية به.

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