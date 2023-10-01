10 علاجات لعلامات التمدد عند المراهقين

تظهر علامات التمدد على الجلد فجأة، وتتسبب في تلف ألياف الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدي إلى ظهور ندبات على المناطق المصابة. وتعتبر الفتيات أكثر عرضة للإصابة بعلامات التمدد من الفتيان، وقد تظهر تلك العلامات على الذراعين أو الفخذين أو المعدة أو الأرداف أو البطن أو الثديين.

يمكن أن يتسبب التحول الهائل في أجسام المراهقين بعد سن البلوغ بظهور علامات التمدد، والتي يمكن لبعض العلاجات الطبيعية أن تساعد على اختفائها، وقد تتلاشى أيضاً من تلقاء نفسها بعد مرور الوقت. إليك 10 أسباب وعلاجات لعلامات التمدد عند المراهقين..

الأسباب الشائعة لعلامات التمدد عند المراهقين

يصاب المراهقون بعلامات التمدد، خاصةً أولئك الذين يمارسون التمارين الرياضية.

تحدث تغيرات هرمونية في الجسم وطفرات في النمو خلال فترة البلوغ، قد تتسبب في اكتساب المراهقين بعض الوزن وفقدانه أسرع، وظهور علامات التمدد في الجسم.

تناول أدوية الستيرويد الفموية أو الموضعية، بسبب الإصابة بحالات مرضية مثل متلازمة كوشينغ، وبعض الاضطرابات الجلدية؛ مثل مرض الصدفية والتهاب الجلد التأتبي، وما إلى ذلك.

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طرق سهلة وطبيعية للتخلص من علامات التمدد عند المراهقين

1. زبدة الكاكاو

زبدة الكاكاو طريقة فعالة للتخلص من علامات التمدد، سيتعين عليك تطبيقها مرتين يومياً على الجزء المصاب من جسم المراهق، وفي غضون شهر سيلاحظ التغييرات. يمكن أن تخترق زبدة الكاكاو بسهولة الطبقات العميقة من الجلد لتعويض الكولاجين. يمكنك إما وضع زبدة الكاكاو على الجلد أو إضافة بعض المكونات إليها؛ مثل زيت فيتامين "هـ" وشمع العسل؛ لجعلها أكثر فعالية.

2. الصبار

يحتوي الصبار على خصائص مضادة للأكسدة والبكتيريا وللالتهابات؛ تعزز الشفاء وترطب البشرة، كما أنه يحتوي على فيتامينات ومعادن؛ مثل فيتامين "C" و"E" والزنك، وهناك أيضاً نوعان من مركبات الألوسين والألوين في الصبار التي تساعد في التخلص من البقع الداكنة وعلامات التمدد. يمكن وضع جل الصبار المأخوذ طازجاً من الأوراق مرتين أو ثلاث مرات في اليوم وتدليكه، حتى يتم امتصاصه تماماً. يمكن تركه طوال الليل وغسله بالماء الفاتر في الصباح، يمكنك دائماً إضافة زيوت فيتامين "أ" أو فيتامين "هـ".

3. زيت الخروع

زيت الخروع مصدر غني ومعروف لحمض الريسينوليك، وله تأثيرات مذهلة في علاج مشاكل الجلد؛ لأنه يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، ما يجعل بشرتك تتخلص من علامات تمدد الجلد نهائياً. يمكنك تطبيقه بشكل يومي على جلد الطفل؛ لتقليل علامات التمدد عن طريق تسخين الزيت وتدليكه لمدة نصف ساعة وتركه طوال الليل.

4. زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون مصدراً غنياً لمضادات الأكسدة والمغذيات والفيتامينات، ويساعد على التخفيف من مشاكل البشرة، ويعالج العديد منها، ومن ضمنها علامات التمدد. كل ما عليك القيام به هو تسخين زيت الزيتون قليلاً وتدليكه على تلك العلامات لمدة أربع إلى خمس دقائق، ويمكن وضعه مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

5. القهوة

تحتوي القهوة على نسبة كبيرة من الكافيين، والذي يتغلغل بسهولة داخل الجسم، كما أنه مصدر غني بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تحفز الدهون الموجودة في الجسم.

لذا اصنعي عجينة من البن المطحون وافركيها على علامات التمدد لمدة ست إلى سبع دقائق، ثم قومي بشطفها.

6. زيت اللوز

زيت اللوز غني بفيتامين "هـ" والعديد من العناصر الغذائية، ولديه قدرة مذهلة على تلطيف البشرة. كل ما عليك فعله هو تسخين كمية من زيت اللوز، حوالي ملعقتين إلى ثلاث ملاعق، وتدليكه لمدة خمس إلى ست دقائق؛ حتى يتم امتصاصه تماماً. يمكنك تركه طوال الليل أو شطفه بالماء بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات، ويمكنك تطبيقه على الجلد مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

7. صودا الخبز

تعد صودا الخبز من أفضل الطرق الفعالة للتخلص من الجلد الميت من الجسم وتقليل علامات التمدد. يمكنك إضافة ملعقة مليئة بالليمون إلى ملعقة من صودا الخبز ومزجها جيداً وتطبيق المزيج على الأجزاء المصابة من الجسم وتركه لمدة نصف ساعة تقريباً، ثم شطف بالماء الدافئ. يمكنك تطبيقه مرتين في اليوم للحصول على أفضل النتائج.

8. الليمون

يعتبر عصير الليمون أحد الأحماض الطبيعية التي تساعد على علاج علامات التمدد، فتدليك عصير الليمون على علامات التمدد في شكل دائرى وتركها 10 دقائق، ثم شطفها بالماء من شأنه التغلب تدريجياً على هذه العلامات المزعجة، حيث يكون له آثار تبييض تقلل من الاحمرار، وتجعل علامات التمدد أقل وضوحاً، كما يقشر الجلد للتخلص من خلايا الجلد الميتة التي تؤدي بدورها إلى الحد من علامات التمدد التي تظهر على الجلد.

9. تناول الكثير من الماء

تناول المراهق الكثير من الماء وترطيب الجسم يخلص الجسم من العديد من المشاكل والأمراض، من بينها علامات التمدد. يجب أن يتناول المراهق ما لا يقل عن أربعة إلى خمسة لترات من الماء يومياً للحفاظ على صحة الجسم وتقليل علامات التمدد.

10. ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة الرياضة تساعد على انكماش الجلد والتخلص من علامات التمدد، وفي حالة إصابته بأي علامات، فلن تكون شديدة، وقد تصبح أقل وضوحاً بمرور الوقت.

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