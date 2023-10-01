شكرا لقرائتكم خبر عن اصفرار لون الجلد يتنبأ بخطر الإصابة بسرطان البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت دراسة حديثة أن البنكرياس له وظيفتان رئيسيتان هما إنتاج الأنسولين والجلوكاجون الذي ينظم نسبة السكر في الدم لدى الفرد، كما أنه ينتج الإنزيمات "الليباز، الأميليز والبروتياز" التي تساعد على الهضم، وذلك وفقًا لما نشره موقع express البريطاني.

ويعانى العديد من الأفراد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، ولا تظهر أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس إلا في مرحلة متقدمة من المرض، ومن الصعب اكتشافها في البداية، ولكن اكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة بهذا النوع من السرطانات هم كبار السن فوق الـ 75 عامًا، إلا انه يصاب به كل الاعمار الأخرى ولكن بنسبة أقل.

علامات يجب الانتباه اليها تشير إلى سرطان البنكرياس:

1. فقدان الوزن غير المبرر.

2. ألم في منتصف البطن، ويمتد إلى الظهر بدون سبب.

3. اصفرار الجلد والأغشية المخاطية قد يتسبب أيضًا في أن يصبح البول أغمق ويصبح البراز شاحبًا.

4. انخفاض الشهية خاصة النفور من اللحوم، بسبب انخفاض إنزيمات البنكرياس التي تكسر هذه الشهية.

5. والغثيان والقيء.

6.بياض عينيك.

7 .الإسهال لأكثر من سبعة أيام.

وأشار الباحثون الى أن معظم حالات سرطان البنكرياس يتم تشخيصها في المراحل الأخيرة من المرض حيث تظهر الأعراض متأخرة.

في بعض الحالات يمكن الخلط بينها تشمل التهاب البنكرياس الحاد، والتهاب البنكرياس المزمن، وحصوات المرارة أو حالات أخرى في المرارة، وارتجاع المعدة أو القرحة الهضمية.