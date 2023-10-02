شكرا لقرائتكم خبر عن أدوات الصحة الرقمية لفحص السرطان والوقاية المبكرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الفحص المبكر للسرطان مهمًا للاكتشاف المبكر والعلاج الناجح للعديد من أنواع السرطان، ويؤدي إلى تحسين نتائج العلاج، وانخفاض معدلات الوفيات، ويكتشف الفحص المبكر عن طريق أدوات الصحة الرقمية الأفراد المعرضين للخطر الشديد، ويتيح اتخاذ خطوات وقائية، ويوفر راحة البال، كما يؤدي الاكتشاف المبكر إلى تقليل مشكلات ونفقات الرعاية الصحية، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth





ومع التقدم التكنولوجي، تعمل حلول الصحة الرقمية على تغيير طرق فحص السرطان، ما يجعلها أكثر سهولة وكفاءة وفعالية، تعمل هذه الأدوات المبتكرة على تمكين الأطباء والمرضى على حد سواء، ما يؤدي إلى تحسين النتائج في الوقاية من السرطان وعلاجه.

1. الكشف والاستشارات عن بعد

"لقد برز الكشف عن بعد باعتباره أداة تغيير قواعد اللعبة في فحص السرطان، وقالت السيدة مانيشا كومار - مديرة العمليات في مركز HCG للسرطان في بنجالور الهندية: "من خلال الاستشارات الافتراضية، يمكن للأطباء الوصول عن بعد إلى أعراض المريض وتقديم توصيات شخصية وطلب الاختبارات اللازمة"، ويعتبر هذا النهج ذا قيمة خاصة للمرضى في المناطق النائية أو التي تعاني من نقص الخدمات، مما يزيل الحواجز الجغرافية التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الجيدة.

2. تطبيقات الصحة المتنقلة (Apps)

تُحدث تطبيقات الصحة عبر الهاتف المحمول ثورة في كيفية إدارة الأفراد لصحتهم، بما في ذلك فحص السرطان، ومن التطبيقات التي تتتبع الأعراض وعوامل الخطر تلك التي تذكر المرضى بمواعيد الفحص، وتعمل هذه الأدوات الرقمية على تمكين المرضى من القيام بدور استباقي في رحلة الرعاية الصحية الخاصة بهم، بالإضافة إلى ذلك، تتيح بعض التطبيقات التقييم الذاتي لبعض أنواع السرطان، ما يسهل الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب.

3. الذكاء الاصطناعي في التصوير

"تُحدث الخوارزميات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحولًا كبيرًا في مجال التصوير الطبي واكتشاف السرطان. من خلال التعلم الآلي، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل الصور الطبية، مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية والأشعة المقطعية، بدقة لا مثيل لها. ويمكن لهذه الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي اكتشاف التشوهات الدقيقة، ومساعدة أطباء الأشعة في تحديد الآفات السرطانية المحتملة في مرحلة مبكرة، وبالتالي تحسين دقة التشخيص بشكل عام".

4. اختبار رقمى للحمض النووي للورم

لقد مكنت حلول الصحة الرقمية من تطوير الخزعات السائلة، وهي طريقة غير جراحية لفحص السرطان. تقوم هذه الاختبارات بتحليل الحمض النووي للورم في دم المريض، مما يسمح باكتشاف الطفرات الجينية الخاصة بالسرطان. توفر الخزعات السائلة وسيلة واعدة للكشف المبكر عن السرطان، ومراقبة الاستجابة للعلاج، وتحديد الانتكاسات المحتملة.

5. تقييم المخاطر الشخصية

يمكن لأدوات الصحة الرقمية الاستفادة من مجموعات هائلة من البيانات والمعلومات الجينية لتوفير تقييمات شخصية لمخاطر الإصابة بالسرطان. ومن خلال تحليل الفرد، والتاريخ الصحي، وعوامل نمط الحياة، والاستعداد الوراثي، يمكن لهذه الحلول تحديد المرضى المعرضين لمخاطر عالية والذين قد يستفيدون من فحص السرطان المبكر والمتكرر بشكل متكرر.

تعمل حلول الصحة الرقمية على إعادة فحص مريض السرطان ورعايته، ومع استمرار تطور الصحة الرقمية، فإن التآزر بين التكنولوجيا والرعاية الصحية يمهد الطريق لمستقبل يصبح فيه السرطان أكثر قابلية للوقاية منه، وإدارته، وفي نهاية المطاف، أكثر قابلية للتغلب عليه. إن تبني هذه التطورات يمكن أن يؤدي إلى عالم تنخفض ​​فيه معدل الوفيات المرتبطة بالسرطان ويحسن نوعية حياة الناجين من السرطان.