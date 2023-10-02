شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الشوفان والتوت يساعدان على تخفيف آلام التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي الصحي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العامة للأفراد، ومن المعروف أن وجبة تناول الإفطار من أهم الوجبات الرئيسية التي يتناولها الشخص خلال اليوم، خاصة عندما تتضمن الوجبة بعض الأطعمة التي تساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل، وسيوضح التقرير التالى عدة أطعمة مفيدة للحد من الألم، وذلك وفقًا لما نشره موقع express البريطاني.





وأكدت دراسة حديثة أن هناك بعض الأطعمة التي تساهم في تخفيف الالتهاب والحد من الألم الناجمة عن حالة المفاصل. وتلك مجموعة من أطعمة التي تضاف إلى وجبة الإفطار تساعد في تقليل ألم التهاب المفاصل:

1. الشوفان

الشوفان هو العنصر الرئيسي في العصيدة المحبوبة، وهو مليء بالألياف ومضادات الأكسدة.

أوضح الدكتور باتيل أن الألياف يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وقد تقلل الالتهاب بشكل غير مباشر، مشيرًا الى أن مستويات السكر في الدم المستقرة يمكن أن تساعد في منع حدوث طفرات في الالتهاب.

2. التوت

التوت مليء بالمركبات المضادة للالتهابات، لذلك تناوله يساهم في تخفيف الم الالتهابات.

3. الزبادي

الزبادي هو عنصر أساسي آخر في وجبة الإفطار، وهو غني بالبروتين والبروبيوتيك، ما قد يدعم صحة الأمعاء ويقلل الالتهاب.

وأن ميكروبيوم الأمعاء الصحي قد يكون له تأثير إيجابي على الالتهابات وأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل.

4. المكسرات والبذور

من اللوز إلى بذور الكتان والجوز إلى بذور الشيا، وجد أن المكسرات تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد مضادات الأكسدة في تحييد الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة، والتي يمكن أن تساهم في الالتهاب وتلف الأنسجة في المفاصل.

5. السبانخ

لا ينبغي عليك استبعاد الخضار الورقية لأنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي قد تفيد صحة المفاصل .ويمكن أن يساهم محتوى الألياف في السبانخ أو الكرنب في استقرار نسبة الجلوكوز في الدم ويساعد على منع حدوث طفرات في الالتهاب.

6. الكركم

قد أثبت الكركم خصائص مضادة للالتهابات.فأنت بحاجة إلى الفلفل الأسود أو الدهون للمساعدة في زيادة التوافر البيولوجي لمركب قوي يسمى الكركمين.

7. الشاي الأخضر

يقدم الشاي الأخضر أكثر من مجرد جرعة من الكافيين، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تسمى بمضادات الاكسدة والتي تساعد في تقليل الالتهاب.