مشرف الصيدليات الخارجية بمستشفى الملك خالد الجامعي: أكثر من 1.5 مليون وصفة إلكترونية في عام 2022.. وتوصيل أكثر من 31 ألف شحنة أدوية مجانية للمرضى في منازلهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت مشرفة الصيدليات الخارجية بمستشفى الملك خالد الجامعي الدكتورة “صبيحة الضويلع”، أن الصيدليات الخارجية بمستشفى الملك خالد الجامعي تقوم على تقديم كافة الخدمات إلى المرضى بأقصى معايير الجودة.

وأضافت في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الصيدليات الخارجية قدمت أكثر من 1.5 مليون وصفة إلكترونية خلال عام 2022.

وبينت أنه تم توصيل أكثر من 31 ألف شحنة أدوية مجانية للمرضى في منازلهم، وفق أحدث طرق السلامة الطبية والمهنية.