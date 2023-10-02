شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الكثير من الملح يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للبقاء في صحة جيدة ينبغي استهلاك الملح بكميات محدودة، حيث إن تناول كميات كبيرة من الملح يمكن أن يسبب ضررا للجسم، والإفراط في تناوله يمكن أن يضر القلب والعظام، كما يضعف العظام ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth





وعندما نتناول الكثير من الملح، فإن الصوديوم الموجود فيه يطرد الكالسيوم من الجسم. ونتيجة لهذا تبدأ العظام بالضعف ، وتناول الكثير من الملح يؤدي إلى إخراج الكالسيوم عن طريق البول، مما يؤدي إلى ضعف العظام ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، كما أن تناول الملح الزائد يزيل الماء من الجسم. ونتيجة لذلك تصبح خلايا العظام ضعيفة. وهذا يزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يجب تناول 5 جرامات من الملح يوميا لأن استهلاك المزيد من الملح يمكن أن يضر أجزاء الجسم. وقد أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الكثير من الملح يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وهشاشة العظام.

إن هشاشة العظام هو مرض تصبح فيه العظام ضعيفة. في هذه الحالة تبدأ العظام بالظهور بشكل رقيق جدًا. والأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام هم أكثر عرضة للإصابة بالكسور. ويلاحظ هذا المرض أكثر عند كبار السن. يومكن أن يكون الألم في أسفل الظهر أو الانحناء للأمام من أعراضه

أسباب هشاشة العظام

التدخين

الشيخوخة

اضطرابات الغدد الصماء

مرض يصيب جهاز المناعة

ولذلك إذا كنت تستهلك الملح بكميات كبيرة، فقلل منه. لأن تناول الملح بكثرة قد يضر بالصحة. والملح الزائد يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بهشاشة العظام.