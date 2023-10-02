تجمع القصيم الصحي يحصل على اعتماد “سباهي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ واس

حصل تجمع القصيم الصحي على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” لمركز صحي أوثال بمحافظة عيون الجواء، ليرتفع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في التجمع الحاصلة على الاعتماد من المركز السعودي” سباهي” إلى 79 مركزًا صحيًا.

وأفاد التجمع أن حصول المركز الصحي الجديد على الاعتماد جاء بعد اجتيازه مرحلة التقييم الكامل وإجراءات الفحص الشامل، والتأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات الأساسية للاعتماد وكذلك توفير الخدمات الصحية الملتزمة بتطبيق مواصفات الجودة لرعاية وسلامة المرضى، لافتا إلى أن هذا الاعتماد يضاف إلى سلسلة متواصلة من الإنجازات المكتسبة في مجال تنفيذ برامج التطوير والتحسين للخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

وأضاف التجمع أن منح شهادة الاعتماد للمراكز الصحية تشير إلى مدى الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية والرعاية للمستفيدين بكافة مستوياتها بحيث تتماشى مع الاشتراطات التي وضعها “سباهي CBAHI “، وتتوافق مع المعايير الدولية للحصول على مثل هذه الاعتمادات، منوها لما لهذه الإجراءات من دور فاعل في تعزز ثقة المرضى بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

يشار إلى أن تجمع القصيم الصحي يولي أهمية كبيرة بتطبيق معايير الجودة والسلامة في جميع منشآته الصحية مع تطوير مضامينها والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمراجعين، تماشيًا مع مبادرات برنامج التحول الصحي ومستهدفات الرؤية.