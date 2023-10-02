في شهر اكتوبر الوردي.. نجمات ناجيات من سرطان الثدي

بيروت - نادين محمد - دينا حايك: آخرهن النجمة اللبنانية دينا حايك التي اصيبت بسرطان الثدي وأعلنت تعافيها نهائيًا منه بعد رحلة من العلاج دامت عاماً كاملاً ما بين جلسات الإشعاع والكيماوي، وأكدت عن حالتها الصحية بالقول:" "الحمد لله أصبحت الآن أفضل بكثير، إذ انتهيت من الخضوع لجلسات العلاج الكيميائي بعدما خضعت لفحوصات وتأكدت من صحتي، وتجاوزت المرحلة الصعبة، وأتمنى من الله أن تظل حالتي أفضل دائماً، وأعكف حالياً على تحضيرات أغنيات جديدة والعودة لنشاطي الفني."



غنى الغندور: وكانت الفاشينيستا اللبنانية غنى الغندور أعلنت قبل دينا عن اصابتها بسرطان الثدي، وبقيت قوية ومؤمنة ومتفائلة طوال رحلة العلاج أمام متابعيها واهلها الى ان أعلنت شفائها بشكل كامل منه.



اليسا: النجمة اليسا أصيبت بسرطان الثدي وكشفت بجرأة عن اصابتها به، وانتصرت على مرضها المميت، حيث عبرت عن ذلك وعن تجربتها من خلال رسالتها لكل مصابة بسرطان الثدي بالكشف المبكر عنه ومواجهته بقوة وايمان، وبعدها أعلنت عن تعافيها من سرطان الثدي من خلال فيديو كليبها " إلى كل الي بحبوني"، حيث وجهت رسالة الى كل امرأة بضرورة الفحص الطبي للكشف المبكر عن سرطان الثدي.



زهرة الخرجي: النجمة الكويتية زهرة الخرجي اصيبت بسرطان الثدي عام 2005 وسافرت لتلقي العلاج بلندن وتحدثت للإعلام عن مرارة إحساسها بعدما اكتشفت المرض، وعن مدى صعوبة العلاج وكيف أنها حصلت على الدعم الكامل من زوجها وأهلها وجمهورها وأصحابها لتشفى منه ونجحت بذلك.



بسمة وهبة: الاعلامية المصرية بسمة وهبة اصيبت بسرطان الثدي واكتشفت ذلك أثناء زيارتها لدبي للتوقيع على عقد تقديم برنامج على قناة OSN. واشارت إلى أنها سافرت بعدها إلى باريس لبدء رحلة العلاج، واستطاعت التغلب عليه.



نورا رحال: النجمة السورية نورا رحال أصيبت بمرض السرطان الثدي في عام 2007، لكن اكتشافها للمرض مبكراً سمح للأطباء بالتحكم في انتشاره، مما سهل علاجها كثيراً، إذ لم تخضع إلى جلسات العلاج الكيماوي وتمكنت من الشفاء منه.



فاديا الطويل: الاعلامية الاردنية فاديا الطويل عاشت تجربة قاسية في رحلتها مع سرطان الثدي، الا ان ايمانها بالشفاء وعزيمتها على التخلص منه كانا أقوى بكثير من مرضها، وبالفعل استطاعت التخلص منه والتغلب عليه بكل عزم وإرادة.



ايمان عياد: مذيعة قناة الجزيرة إيمان عياد أصيبت بسرطان الثدي واستمرت في رحلة علاجها منه لفترة دامت أكثر من سنتين الى ان اعلنت شفاءها منه نهائياً وعادت لتمارس عملها الاعلامي بكامل جمالها واناقتها التي تعود عليهما جمهورها.

