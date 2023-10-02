شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الصداع خلف العينين وكيفية علاجه بشكل طبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر الصداع خلف العين على تركيزك وإنتاجيتك، على الرغم من وجود أسباب مختلفة لهذا النوع من الصداع، إلا أنه يمكنك الحصول على الراحة بطرق طبيعية سهلة، ووفقًا لما نشره موقع onlymyhealth





أسباب الصداع خلف العين

يحدث الصداع بسبب عوامل مختلفة مثل الإجهاد، وعدم كفاية النوم أو الإفراط فيه، والإضاءة الشديدة، والأصوات العالية، وظروف الطقس المتغيرة، والروائح القوية، والعديد من العوامل الأخرى، مثل إجهاد العين أو الصداع النصفي أو التوتر أو مشاكل الجيوب الأنفية، وهذا النوع من الصداع يمكن أن يسبب عدم الراحة والألم في إحدى العينين أو كلتيهما، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بأعراض إضافية مثل الحساسية للضوء، والتهيج، والغثيان، والدوخة، والضعف.

طرق طبيعية لتخفيف الصداع خلف عينيك

فيما يلي بعض الطرق الطبيعية التي يمكنك من خلالها تخفيف الصداع خلف عينيك.

الترطيب

نظرًا لأن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصداع، يجب عليك التأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، ويمكن أن يساعد في منع وتخفيف الصداع، ويمكنك تناول شاي الأعشاب والأطعمة الغنية بالمياه، مثل البطيخ للحفاظ على رطوبة جسمك.

تمارين العين

يمكن أن تؤدي فترات الراحة المتكررة وتمارين العين البسيطة أيضًا إلى تخفيف التوتر والتسبب في الصداع، ويمكنك اتباع قاعدة 20-20-20 حيث تأخذ استراحة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة، وتركز على شيء يبعد 20 قدمًا.

العلاج بالزيوت العطرية

تمتلك بعض الزيوت العطرية، مثل اللافندر والنعناع، ​​خصائص مهدئة يمكن أن تساعد في تخفيف الصداع.

كمادات باردة

إن وضع كمادة باردة على جبهتك وعينيك يمكن أن يقلل الالتهاب ويخفف من الصداع، ويمكنك استخدام كمادة باردة ملفوفة بقطعة قماش ويمكن أن يساعد الإحساس بالبرد في انقباض الأوعية الدموية وتخفيف الألم.

تلعب التمارين الرياضية المنتظمة والوجبات المتوازنة والنوم الكافي دورًا مهمًا في الوقاية من الصداع، ويمكن أن يؤدي الانخراط في تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل أو التنفس العميق إلى تخفيف التوتر الذي يساهم في حدوث الصداع.