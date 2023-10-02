فائدة جديدة للزنجبيل تذهل الأطباء.. تعرف عليها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن فائدة جديدة للزنجبيل تذهل الأطباء.

وذكرت أنه وفقا لدراسة جديدة حول منافع مكملات الزنجبيل، فقد وجد الباحثون أنه قد يعالج أمراض المناعة الذاتية كالذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي وحتى كورونا.

وبينت أنه بحسب الدراسة أعطي مكمل الزنجبيل اليومي لمتطوعين أصحاء مع جرعة 20 ملليجرام على مدار سبعة أيام فوجد أنه عمل على كبح النشاط غير الطبيعي لخلايا الدم البيضاء التي تنشط بسبب أمراض المناعة وهو أول تفسير علمي لدور الزنجبيل في مكافحة الالتهابات.