أسباب تقلصات البطن الحادة والمزمنة وكيفية علاجها بخطوات مجربة

بيروت - نادين محمد - أسباب عديدة للشعور بتقلصات البطن من حين لآخر. يمكن أن يكون ألم البطن خفيفًا أو شديدًا. وقد يكون مستمرًّا أو متقطعًا.

قد تستمر تقلصات البطن لفترة قصيرة، وهو النوع الذي يُعرف بتقلصات البطن الحادة. وقد يستمر الشعور به أيضًا لأسابيع أو أشهر أو سنوات، عندها يسمى هذا النوع بتقلصات البطن المزمنة.

اتصِلي بالطبيب إذا شعرت بألم شديد في البطن تزداد حدته كلما قمت بالتحرك، أو إذا كنت لا تستطيعين أن تجلسي ثابتة أو لا تجدي طريقة مريحة للجلوس.

أسباب تقلصات البطن

«المصدر: AdobeStock»

توجد أسباب عديدة لألم البطن. وتعد أكثر الأسباب شيوعًا ليست خطيرة في العادة، ومن أمثلتها غازات البطن أو عسر الهضم أو الشد العضلي. لكن قد تحتاج حالات أخرى إلى رعاية طبية عاجلة.

يمكن أن يمثل موقع ألم البطن ونمطه مؤشرات مهمة، لكن مدة استمرار الألم لها أهمية خاصة عند تحديد سبب ذلك الألم.

يظهر ألم البطن الحاد ويزول عادةً في غضون بضع ساعات إلى بضعة أيام. بينما يظهر ألم البطن المزمن ويختفي من حين لآخر. وقد يستمر لأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات. وتسبب بعض الحالات المزمنة ألمًا متفاقمًا يزداد سوءًا بثبات مع مرور الوقت.

اقرئي أيضا : 5 عادات وراء إصابتك بغازات البطن.. توقفي عنها فوراً

أسباب تقلصات البطن الحادة

«المصدر: AdobeStock»

عادةً تحدث الحالات المَرَضية التي تسبب ألم البطن الحاد في ذات وقت حدوث أعراض أخرى تظهر على مدار ساعات أو أيام.

تتراوح الأسباب بين الحالات البسيطة التي تزول بدون أي علاج إلى الحالات الطبية الطارئة الخطيرة، وتشمل:

تمدد الأوعية الدموية بالأبهر البطني.

التهاب الزائدة والتهاب الأقنية الصفراوية .

التهاب المرارة والمثانة .

التهاب الاثنا عشر، وهو التهاب يصيب الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة.

التهاب الكلى .

حصوات في الكلى (أجسام صلبة تتكون بسبب وجود مواد كيميائية في البول).

خراج كبدي، وهو جيب مملوء بالصديد داخل الكبد.

التهاب البنكرياس

الالتهاب الرئوي وهو التهاب في إحدى الرئتين أو كلتيهما.

الهربس النطاقي .

التهاب الطحال.

خراج طحالي، وهو جيب مملوء بالصديد داخل الطحال.

تمزق القولون.

التهاب الجهاز البولي (UTI‏).

أسباب تقلصات البطن المزمن

«المصدر: AdobeStock»

يصعب غالبًا تحديد السبب الدقيق لألم البطن المزمن. وقد تتراوح الأعراض ما بين بسيطة إلى حادة، وقد تظهر وتختفي ولكنها لا تتفاقم بالضرورة مع مرور الوقت. تشمل الحالات المَرضية التي قد تسبب ألم البطن المزمن ما يلي:

الذبحة الصدرية (تضاؤل تدفق الدم إِلى القلب)

الداء البطني

الانتباذ البطاني الرحمي

عُسْر الهَضْم الوَظِيْفِيّ

حصى المرارة

التهاب المعدة (تهيُّج بطانة المعدة)

داء الارتداد المعدي المريئي (GERD)

فتق حجابي

الفتق الأربي

متلازمة القولون العصبي

ألم الإباضة (ألم التبويض)

كيسات المبيض

مرض التهاب الحوض (PID)

القرحة الهضمية

فقر الدم المنجلي

عضلات بطن مجهدة أو مشدودة.

التهاب القولون التقرحي (نوع من أنواع مرض تهيُّج الأمعاء)

قد يهمك قراءة 5 عادات وراء إصابتك بغازات البطن.. توقفي عنها فوراً

أسباب تقلصات البطن المتزايدة

«المصدر: Freepik»

تقلصات البطن التي تتفاقم تدريجيًا تكون خطيرة في العادة. وتؤدي غالبًا إلى ظهور أعراض أخرى. من أسباب تقلصات البطن المتزايدة ما يلي:

السرطان

داء كرون

طحالاً متضخمًا (تضخم الطحال)

سرطان المرارة

التهاب الكبد

سرطان الكلى

التسمم بالرصاص

سرطان الكبد

اللمفومة اللاهودجكيِنية

سرطان البنكرياس

سرطان المعدة

تقلصات البطن شديدة

«المصدر: Freepik»

ابحثي عن مساعدة إذا كانت تقلصات البطن شديدة ومرتبطة بما يلي:

إصابة جسدية، مثل التعرض لحادث أو لجُرح

ضغط أو ألم في صدرك

ألم شديد

حُمّى

دم في البراز

غثيان وقيء مستمران

نقص الوزن

تغير لون الجلد

إيلام شديد عند لمس البطن

تورم البطن

إذا كنت قلقًة بسبب ألم البطن الذي تشعرين به، أو استمر الألم لأكثر من بضعة أيام، حاولي تجربة بعض الخطوات لتخفيف حدة الألم.

على سبيل المثال، تناول وجبات أصغر إذا كان الألم مصحوبًا باضطرابات الهضم و تناول كمية كافية من السوائل. تجنب أخذ المسكنات أو الملينات المتاحة دون وصفة طبية دون إرشادات الطبيب.

اقرئي أيضا : افحصي مشاكل الجهاز الهضمي بكبسولة واحدة

المصدر : موقع مايوكلينك