شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فواكه تحتوى على فيتامين سى تساعد فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض الفواكه الغنية بفيتامين Cيمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي لإنقاص الوزن بسبب انخفاض السعرات الحرارية ومحتواها العالي من الألياف، كما يلعب فيتامين C دورًا مهمًا في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك الحفاظ على الجلد والأوعية الدموية والعظام والغضاريف وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth





فواكه تحتوي على فيتامين سي 1. البرتقال

لا يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C فحسب، بل إنه منخفض أيضًا في السعرات الحرارية ويحتوي على كمية جيدة من الألياف.

2. الجريب فروت

تشير بعض الدراسات إلى أن الجريب فروت قد يكون له خصائص تساعد في إنقاص الوزن. فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف.

3. الفراولة

الفراولة غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة. كما أنها منخفضة السعرات الحرارية ويمكن أن تكون إضافة مرضية لنظام غذائي لإنقاص الوزن.

4. الكيوي

الكيوي هو مصدر قوة لفيتامين C. كما أنه مصدر جيد للألياف الغذائية ويمكن أن يساعد في تعزيز الشعور بالامتلاء، مما قد يساعد في انقاص الوزن.

5. الجوافة

الجوافة غنية بشكل لا يصدق بفيتامين C والألياف الغذائية.

6. البابايا

لا تحتوي البابايا على نسبة عالية من فيتامين C فحسب، بل تحتوي أيضًا على إنزيم يسمى غراء، والذي يساعد في عملية الهضم. إنها فاكهة منخفضة السعرات الحرارية ويمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي لإنقاص الوزن.

7. التوت

التوت مثل التوت الأزرق، والتوت، والتوت الأسود منخفض نسبيًا في السعرات الحرارية وغني بالألياف ومضادات الأكسدة. يمكن أن تكون إضافة رائعة لنظام غذائي لإنقاص الوزن بسبب محتواها الغذائي.