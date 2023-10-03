شكرا لقرائتكم خبر عن هل الأطعمة الحارة تسبب البواسير؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة عن أن الأطعمة الغنية بالتوابل "الحارة" قد تؤدي إلى زيادة أعراض البواسير الموجودة مسبقًا، ولكن لا يوجد دليل يشير إلى أن الأطعمة الغنية بالتوابل تسبب هذا المرض المؤلم، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth





وقد تسبب الأطعمة الغنية بالتوابل عسر الهضم ما قد يجعل حركات الأمعاء صعبة، والبواسير هي أوردة متضخمة والتهابية في المستقيم أو فتحة الشرج، ويمكن أن تؤدي البواسير إلى أعراض مثل الحكة والألم والنزيف أثناء حركات الأمعاء.

تأثير الأطعمة الحارة على البواسير

أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تطور البواسير هو الإمساك، والذي يجهد أوردة المستقيم أثناء حركات الأمعاء. وغالبًا ما ترتبط الأطعمة الغنية بالتوابل، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الفلفل الحار، بالإمساك نظرًا لقدرتها على إبطاء حركة الأمعاء، ومع ذلك، فإن البهارات وحدها ليست السبب الوحيد، وتلعب العوامل الغذائية ونمط الحياة الأخرى، مثل عدم كفاية الألياف وتناول السوائل، دورًا أكثر أهمية في الإصابة بالإمساك.

وتناول الطعام الحار يجعل البواسير أسوأ، ويمكن للكابسيسين (الموجود في الفلفل الحار) أن يهيج الأنسجة الحساسة في المستقيم، ما يزيد من الانزعاج والحرقان والحكة، بالإضافة إلى التسبب في الإسهال أو البراز السائل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحرارة الناتجة عن الأطعمة الغنية بالتوابل أن تؤدي إلى تفاقم آلام البواسير وانتفاخها .

بعض النصائح العملية لعلاج البواسير هي:

النظام الغذائي الغني بالألياف: يمكن أن يعزز حركات الأمعاء المنتظمة، ما يقلل من الضغط على الأوردة المستقيمية. قم بتضمين الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات في وجباتك.

الترطيب: شرب الكثير من الماء يساعد على تليين البراز، مما يسهل خروجه.

تجنب الإجهاد أثناء حركات الأمعاء، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم أعراض البواسير، واستخدم ملين البراز أو مكمل الألياف.

التمرين: النشاط البدني المنتظم يمكن أن يحسن وظيفة الأمعاء ويعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام