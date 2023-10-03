شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختبارات صحة العين بعد سن الـ45 حتى لا تصاب بالجلوكوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع التقدم في السن، يمكن أن تؤثر أمراض مختلفة على الجسم والعينين، وبالتالي فمن المستحسن أن يقوم كل فرد بإجراء تقييم روتيني للعين بحلول سن 45 عامًا من أجل الحفاظ على رؤية جيدة وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

والأسباب الثلاثة الأولى لفقدان البصر الدائم هي الجلوكوما واعتلال الشبكية السكري والضمور البقعي المرتبط بالعمر. وتظهر كل هذه الأعراض بشكل عام بعد سن الأربعين، ومن المهم إجراء اختبار لهذه الأسباب مع تقدمك في العمر.

اختبار الجلوكوما

الجلوكوما هو مرض يؤدي فيه الضغط المتزايد في العين إلى تلف العصب البصري مما يؤدي إلى فقدان الرؤية بشكل لا رجعة فيه. لسوء الحظ، يعتبر الجلوكوما مرضًا صامتًا ولا يسبب أي أعراض لدى معظم الأفراد حتى يؤثر على أكثر من 50٪ من الرؤية ، وتشمل عوامل خطر الجلوكوما ما يلي:

مرض السكري

ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

تعاطي المنشطات

وجود قوة عالية أو أحد أفراد الأسرة مصاب بالجلوكوما.

يمكن أن يساعد الفحص المنتظم عند عمر 40-45 عامًا وسنويًا بعد ذلك في التعرف على سارق البصر الصامت قبل أن يسبب أي ضرر.

اختبار العين لمرض السكري

مع التحسن الحالي في العلاج الطبي والتشخيص المبكر لمرض السكري، أصبح من الضروري إجراء فحص عيون لجميع مرضى السكري عند سن الأربعين أو خلال عام واحد من تشخيص إصابتهم بالسكري.

اختبار الضمور البقعي المرتبط بالعمر

يؤدي الضمور البقعي المرتبط بالعمر إلى فقدان الرؤية المركزية مما يؤدي إلى إعاقة بصرية شديدة، ويظهر عادة في المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. ولكن مع زيادة ضغوط الحياة والتعرض لإشعاع الشاشة، فإننا نشهد هذه الحالة قبل عقد من الزمن في الأربعينيات.